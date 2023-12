John Stones acredita que a final da Liga dos Campeões é apenas o "começo" para o Manchester City

A sua natureza descontraída desmente a pressão que devem estar a sentir como a primeira equipa da metade azul de Manchester a participar numa final da Liga dos Campeões.

Enquanto John Stones tenta fazer uma antevisão do jogo de sábado contra o Chelsea com Darren Lewis, da CNN, o defesa do City é fotografado pelos colegas de equipa Kevin De Bruyne, Phil Foden e Nathan Ake.

"Não posso dar uma entrevista aqui, rapazes", ri-se.

Do lado de fora, pode parecer que esta final da Liga dos Campeões é o culminar de cinco anos de trabalho árduo de Pep Guardiola em Manchester, mas os jogadores certamente sentem o contrário.

LER: O Manchester City conquista o título da Premier League numa época "louca" para a equipa de Pep Guardiola

"Eu gostaria de dizer que é o começo", diz Stones. "Acho que é obviamente muito importante para nós, como clube, para nós, como jogadores, dar o próximo passo e fazer história, algo que nunca foi feito antes, e eu disse isso todos os anos, que continuamos na direção certa, continuamos avançando e dando os passos certos, o que é muito importante.

"Penso que, como equipa, estamos a evoluir e penso que a cereja no topo do bolo é, obviamente, ganhar a Liga dos Campeões. Mas acho que também temos de olhar para trás, para nós próprios... e ver como devemos estar orgulhosos.

"É algo que precisamos de fazer e algo a que todos aspiramos: chegar a uma final da Liga dos Campeões. Chegámos aos quartos de final duas vezes desde que aqui estou. A história do clube é que esteve duas vezes numa meia-final, demos agora o passo seguinte e seria um sonho tornado realidade levantar esse troféu e terminar uma época tão extraordinária, em tantas circunstâncias."

"Estou muito orgulhoso de mim mesmo

Stones formou uma parceria formidável no centro da defesa ao lado de Ruben Dias - o City terminou a sua campanha vitoriosa na Premier League com o melhor registo defensivo da liga - e é agora um dos primeiros nomes na folha de serviço de Guardiola.

No entanto, nem sempre foi esse o caso.

Stones lutou para encontrar a forma durante grande parte da temporada 2019-20 e as suas fracas prestações levaram-no a ser dispensado tanto pelo City como pela seleção inglesa.

A chegada de Dias no verão passado parecia destinada a significar o fim da estadia de Stones em Manchester, com muitos sugerindo que Guardiola preferiria jogar com Aymeric Laporte ao lado de sua nova contratação.

A força mental de Stones é uma prova de que ele foi capaz de reviver a carreira e, desde então, tornou-se um dos pilares da defesa do City nesta temporada. O ressurgimento do jogador de 26 anos valeu-lhe mesmo a convocação para a seleção de Inglaterra para as eliminatórias do Campeonato do Mundo, em março, 16 meses depois de ter sido titular pela última vez.

"Acho que para provar a mim mesmo, a mais ninguém, que sou capaz", diz Stones sobre a inspiração por trás da sua melhor forma. "Que eu mereço estar onde estou.

"Provei a mim próprio que sei que posso estar aqui e aos meus colegas de equipa que quero mostrar-lhes e contribuir para a equipa, e tive de sair de uma situação em que não queria estar, ou em que nenhum jogador de futebol quer estar, e não jogar ou não contribuir para a equipa ou para o clube.

"Fui embora, analisei tudo e lutei muito para voltar à equipa, o que só é possível com um bom jogo e um jogo consistente. Estou extremamente orgulhoso de mim próprio, mas não o teria conseguido sem as outras pessoas e os meus colegas de equipa, e penso que é por isso que temos tido tanto sucesso ao longo dos anos", acrescentou.

"Mas olhar para trás, para o final da época, com dois troféus já conquistados, chegar a uma meia-final [Taça de Inglaterra] e a outra final com a Liga dos Campeões este fim de semana [é] algo de que estou extremamente orgulhoso a nível pessoal."

Um dos grandes

Guardiola foi muitas vezes parcialmente creditado por Stones ter redescoberto a sua forma, mas o treinador do City sempre insistiu que isso se deveu exclusivamente ao desejo do seu jogador de melhorar.

O espanhol - conhecido pela sua relação intensa com os jogadores - é considerado um dos melhores treinadores de todos os tempos, mas a única crítica que persiste, injusta ou não, é a sua incapacidade de vencer a Liga dos Campeões desde que deixou o Barcelona em 2012.

Três temporadas no Bayern de Munique foram e voltaram - com a equipa de Guardiola a ficar pelo caminho nas meias-finais de cada vez - e nas quatro temporadas anteriores no City, nunca tinha conseguido passar dos quartos de final.

O treinador de 50 anos tem sido por vezes acusado de pensar demasiado nas suas tácticas quando chega a hora crucial da Liga dos Campeões, muitas vezes em detrimento da sua própria equipa, mas Stones acredita "a 100%" que Guardiola é um dos grandes treinadores do futebol.

"Tive muitos treinadores fantásticos", diz ele. "Infelizmente, Roy Hodgson, Roberto Martinez, David Moyes e eu tivemos um curto período no Everton, e a lista continua, desde os meus tempos no Barnsley.

"Mas todos eles são grandes treinadores à sua maneira e penso que este é o período mais longo que passei com um único treinador, por isso vejo como ele é dedicado e como a sua mentalidade vencedora se manifesta.

"Acho que a mentalidade dele é algo que não consigo descrever, a sua mentalidade vencedora, o seu desejo de melhorar, o seu processo de pensamento sobre como melhorar ou tentar coisas novas e implementá-las em nós, jogadores", acrescenta Stones.

"Penso que a sua história fala por si e quando se trabalha para um treinador que tem isso e que já passou por isso e fez coisas, tem-se logo respeito por ele. Ouvimos com atenção porque não se pode comprar a experiência que ele teve e queremos aproveitar e aprender com ela, especialmente em grandes ocasiões como este fim de semana."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com