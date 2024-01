John Daly está a viver a vida ao máximo no PGA Championship

O jogador de 56 anos foi uma das estrelas da ronda de abertura do 2022 PGA Championship na quinta-feira, vestido com o seu top verde e calças extravagantes, como é tradição.

Daly esteve no primeiro grupo a sair do tee na primeira ronda e começou bem, fazendo birdies no primeiro e no quinto buracos para se aproximar do topo da tabela de classificação.

Usando um carrinho para percorrer o campo, Daly fumou vários cigarros enquanto percorria os 18 buracos.

Embora tenha caído na tabela durante os últimos nove buracos - incluindo quatro bogeys nos últimos cinco buracos - o vencedor do PGA Championship de 1991 teve um dia de sucesso sob o sol de Oklahoma no Southern Hills Country Club.

E para uma das personalidades mais coloridas do golfe, Daly festejou após a sua primeira ronda da forma mais "John Daly" possível.

Enquanto os seus outros concorrentes podiam estar a descansar ou no campo a fazer pequenos ajustes, Daly estava a ter um merecido descanso e comida.

Publicou no seu Instagram uma fotografia sua à porta de uma cadeia de Tulsa Hooters, onde diz estar "feliz por passar por lá e ver a minha família Tulsa Hooters e comer umas asas na hora!"

O duas vezes vencedor de grandes torneios foi ainda visto mais tarde num casino a divertir-se nas slot machines.

Daly começou a segunda ronda de sexta-feira a dois acima do par, sete pancadas atrás do líder Rory McIlroy, mas a ronda de 76 do jogador de 56 anos garantiu que ele não atingisse a linha de corte de quatro acima do par.

Fonte: edition.cnn.com