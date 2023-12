Jogos Olímpicos de inverno: O que precisa de saber antes de Pequim 2022

Pequim será a primeira cidade a acolher os Jogos de verão e de inverno depois da sua estreia olímpica em 2008 e, no mês passado, os organizadores disseram que a preparação estava "no bom caminho" para que os Jogos se realizassem como planeado.

Mas as coisas não têm sido fáceis. Tal como aconteceu com os Jogos Olímpicos de verão do ano passado, foram implementadas uma série de contramedidas contra a Covid-19 antes dos Jogos, que terão novamente lugar num sistema de "bolha" seguro contra a Covid.

Quando os Jogos começarem com a cerimónia de abertura, a 4 de fevereiro, e até à cerimónia de encerramento, a 20 de fevereiro, cerca de 3.000 atletas vão competir em 15 disciplinas e 109 eventos.

Pequim acolherá também os Jogos Paraolímpicos, que decorrerão de 4 a 13 de março.

Como serão organizados os Jogos no contexto da pandemia?

Os organizadores tencionam realizar os Jogos de Pequim 2022 num sistema de circuito fechado que só será acessível aos participantes nos Jogos - um plano que se manteve em vigor durante a rápida propagação da variante Omicron.

De acordo com o manual dos Jogos publicado em dezembro, o sistema de circuito fechado abrangerá as instalações, os hotéis oficiais e o próprio serviço de transportes do evento.

Os participantes totalmente vacinados poderão entrar no circuito fechado sem ficarem em quarentena, enquanto os que não estiverem vacinados terão de ficar em quarentena durante 21 dias à chegada a Pequim.

Poderão ser concedidas isenções médicas, analisadas caso a caso, às pessoas não vacinadas. Alguns países, como os EUA e o Canadá, exigiram que todos os membros da equipa fossem vacinados.

Durante os Jogos, os participantes serão sujeitos a monitorização e testes de saúde diários e não terão qualquer contacto com o público em geral.

"O circuito é muito seguro. É um lugar que eu diria ser muito difícil de comparar com qualquer outro lugar do mundo neste momento, porque temos aqui uma população totalmente vacinada, muitas vezes reforçada, que está a ser testada diariamente com um PCR e a viver num circuito fechado", disse Pierre Ducrey, diretor de operações dos Jogos Olímpicos do Comité Olímpico Internacional (COI), aos jornalistas em 12 de janeiro.

Por isso mesmo, chama-se circuito fechado. Significa que não haverá contacto entre as pessoas fora do circuito e dentro do circuito. Foi construído para proteger a população interna e também a população externa".

A confirmação de um teste positivo significa que os participantes não podem competir ou continuar a desempenhar o seu papel nos Jogos; os sintomáticos ficarão num hospital designado para tratamento, enquanto os assintomáticos serão transferidos para uma instalação de isolamento.

No mês passado, Huang Chun, membro do comité organizador local, admitiu que os Jogos poderiam trazer "casos de Covid-19 ou pequenos grupos de infecções" para a China, uma vez que "um grande número de pessoal estrangeiro irá reunir-se, causando um risco muito elevado de transmissão".

No decurso da pandemia, o país implementou uma política de zero Covid, com testes em massa, quarentenas extensas e confinamentos rápidos para erradicar qualquer aparecimento do vírus.

Os adeptos vão assistir?

Em resposta à pandemia, os bilhetes para os Jogos não serão vendidos ao público em geral, mas sim distribuídos pelas autoridades, anunciou o Comité Organizador dos Jogos Olímpicos de inverno de Pequim em 17 de janeiro.

"Tendo em conta a situação difícil e complexa da prevenção e controlo da epidemia [e] a fim de proteger a saúde e a segurança do pessoal olímpico e dos espectadores, decidimos alterar o plano original de venda de bilhetes ao público", declarou o comité.

O público continuará a ser obrigado a "cumprir rigorosamente os requisitos de prevenção e controlo da Covid-19 antes, durante e depois de assistir aos Jogos", continuou o comité.

O anúncio surge depois de Pequim ter registado o primeiro caso da variante Omicron, altamente transmissível, em 15 de janeiro.

Onde estão os locais dos jogos?

Embora Pequim, a capital chinesa, seja a cidade anfitriã oficial dos Jogos, os locais de competição estão distribuídos por três zonas: Pequim, Yanqing - um distrito montanhoso 75 quilómetros (cerca de 46,6 milhas) a noroeste de Pequim - e Zhangjiakou, um destino de esqui e snowboarding a mais 100 quilómetros (cerca de 62,1 milhas) para lá de Yanqing.

Das 13 instalações que acolhem eventos, uma - a pista nacional de patinagem de velocidade - foi construída de novo em Pequim, enquanto as instalações existentes foram também renovadas para os Jogos.

O Estádio Nacional de Pequim, vulgarmente designado por Ninho de Pássaro, acolherá as cerimónias de abertura e de encerramento.

Cada uma das três zonas tem a sua própria Aldeia Olímpica, estando as três ligadas por um caminho de ferro interurbano recentemente construído.

Quem são as mascotes olímpicas e paraolímpicas?

A mascote dos Jogos Olímpicos de inverno é o Bing Dwen Dwen - um panda vestido com uma "carapaça" de corpo inteiro feita de gelo - e Shuey Rhon Rhon para os Jogos Paraolímpicos, uma criança lanterna chinesa.

O Bing Dwen Dwen (Bing significa "gelo" em chinês mandarim, enquanto Dwen Dwen significa "criança") foi selecionado entre mais de 5 800 candidaturas de todo o mundo.

O desenho da "concha" permite ao panda - o animal nacional da China - patinar, fazer snowboard e esquiar.

De acordo com o sítio Web dos Jogos Paralímpicos, Shuey é a mesma pronúncia que o carácter chinês para "neve", o primeiro Rhon significa "incluir, tolerar" e o segundo significa "derreter, fundir e aquecer".

Qual é a controvérsia política em torno de Pequim 2022?

Os EUA, o Canadá, a Austrália e o Reino Unido estão entre os países que anunciaram boicotes diplomáticos aos Jogos Olímpicos de inverno.

Isso significa que os atletas desses países ainda poderão competir em Pequim, mas nenhum funcionário do governo estará presente.

Em dezembro, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que o boicote serviria como uma "mensagem clara" contra o "genocídio em curso e os crimes contra a humanidade em Xinjiang" por parte da China.

De acordo com o Departamento de Estado dos EUA, cerca de dois milhões de uigures e outras minorias muçulmanas terão passado por centros de detenção em Xinjiang, que o Governo chinês insiste serem "centros de formação profissional" destinados a reduzir a pobreza e a combater o extremismo religioso.

Na sequência do anúncio do boicote diplomático dos EUA, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijian, afirmou que os EUA deveriam "deixar de politizar o desporto e de dar ênfase ao chamado 'boicote diplomático' para não afetar o diálogo e a cooperação entre a China e os EUA em áreas importantes".

Quanto aos atletas, as controvérsias em torno dos Jogos podem representar um dilema moral. No ano passado, a estrela do esqui norte-americano Mikaela Shiffrin, três vezes medalhada nos Jogos Olímpicos, disse à CNN que "não queremos certamente ser colocados na posição de ter de escolher entre os direitos humanos, a moralidade e a capacidade de fazer o nosso trabalho".

Quem são os atletas a ter em conta?

Shiffrin, que regressou recentemente ao circuito da Taça do Mundo de esqui alpino depois de ter contraído a Covid-19, deverá ser uma das atletas mais mediáticas em Pequim. Nos últimos Jogos Olímpicos de inverno em PyeongChang, na Coreia do Sul, ganhou o ouro no slalom gigante e a prata no combinado alpino.

Outros rostos conhecidos na equipa dos EUA incluem o snowboarder Shaun White, que prevê que esta será a sua última Olimpíada, a medalhista de ouro no halfpipe de 2018 Chloe Kim - a mulher mais jovem a ganhar um ouro olímpico no snowboard - e o popular patinador artístico Nathan Chen.

O japonês Yuzuru Hanyu, duas vezes medalhista de ouro na patinagem artística, vai defrontar Chen na sua tentativa de ganhar a terceira medalha de ouro consecutiva na prova individual masculina.

Mikael Kingsbury, o esquiador de mogol mais condecorado de todos os tempos, também irá a Pequim para tentar defender o seu título de 2018.

A China, que não é tão dominante nos Jogos Olímpicos de inverno em comparação com os Jogos de verão, ganhou nove medalhas em 2018.

Entre as melhores perspectivas da nação anfitriã de ganhar o ouro desta vez está a esquiadora de estilo livre nascida nos Estados Unidos, Eileen Gu, que ganhou os títulos do campeonato mundial em halfpipe e slopestyle no ano passado.

De acordo com a empresa de dados desportivos Gracenote, a Noruega - cujos atletas se destacam frequentemente no esqui de fundo e no biatlo - deverá liderar o quadro de medalhas com 45 medalhas, à frente do Comité Olímpico Russo com 32, da Alemanha com 25, e dos EUA e do Canadá com 22.

Porque é que a Coreia do Norte não vai participar nos Jogos?

Um dos países que anunciou que não vai enviar atletas para Pequim é a Coreia do Norte.

De acordo com a agência noticiosa estatal KCNA, uma carta enviada pelo Comité Olímpico da Coreia do Norte e pelo Ministério da Cultura Física e dos Desportos ao seu homólogo chinês citava "forças hostis" e a pandemia mundial como as razões para a sua não participação, acusando os Estados Unidos e os seus aliados de tentarem impedir a abertura bem sucedida dos Jogos Olímpicos.

Os Estados Unidos e os seus aliados estão a tornar-se "cada vez mais indisfarçáveis nas suas acções contra a China, com o objetivo de impedir a abertura bem sucedida dos Jogos Olímpicos", diz a carta, que não cita explicitamente os boicotes diplomáticos.

No ano passado, o COI suspendeu o Comité Olímpico da Coreia do Norte até ao final de 2022, como parte do castigo pela sua "decisão unilateral" de desistir dos Jogos Olímpicos de Tóquio, impedindo o país de competir formalmente em Pequim.

O COI afirmou na altura que, se algum atleta norte-coreano se qualificasse para os Jogos Olímpicos de inverno através de processos já em curso, "tomaria uma decisão adequada em tempo útil para o(s) atleta(s) em causa".

Os atletas norte-coreanos competiram nos Jogos de 2018, com os atletas do Norte e do Sul a marcharem juntos sob a mesma bandeira na Cerimónia de Abertura. Uma delegação norte-coreana foi também enviada para a Coreia do Sul durante os Jogos.

Nectar Gan, da CNN, contribuiu para este artigo.

Fonte: edition.cnn.com