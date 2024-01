Jogos num estádio de 4700 lugares - Estarão a UEFA e a Federação Inglesa de Futebol a vender mal o futebol feminino?

No Camp Nou, o Barcelona Femení estabeleceu recordes mundiais consecutivos para a maior assistência num jogo de futebol feminino, com 91 648 adeptos a verem as catalãs defrontarem o VfL Wolfsberg no início deste ano; a Inglaterra feminina bateu o recorde de maior assistência num jogo em casa das Lionesses em 2019, com 77 768 - e até o Newcastle United bateu o seu recorde de assistência no seu primeiro jogo em St. James' Park, com 22 134 espectadores a assistirem ao seu jogo no quarto escalão do futebol feminino inglês.

A procura, especialmente na Europa, nunca foi tão elevada, razão pela qual se levantaram dúvidas sobre os estádios seleccionados para acolher o Campeonato da Europa Feminino que está a decorrer em Inglaterra.

Os críticos argumentam que a Federação Inglesa de Futebol (FA) e a UEFA, o organismo que rege o futebol europeu, não aproveitaram o momento.

Entre as 10 sedes, que incluem gigantes como o Estádio de Wembley e Old Trafford - que receberão um jogo cada -, os jogos também serão disputados no estádio Leigh Sports Village, com 8.000 lugares, e no New York Stadium, com 12.000 lugares, em Rotherham.

O estádio mais pequeno é o Manchester City Academy Stadium, que faz parte do moderno complexo de treinos do clube da Premier League inglesa e tem capacidade para apenas 4.700 espectadores. Assim como o estádio Leigh Sports Village, que fica na Grande Manchester, a capacidade é limitada devido aos regulamentos que impedem o uso de arquibancadas.

Um pouco dececionado

O primeiro dos três jogos que terão lugar no Estádio da Academia do Manchester City, sede da equipa feminina do Manchester City, é o jogo do Grupo D da Bélgica contra a Islândia, a 10 de julho.

Em abril, Sara Björk Gunnarsdóttir, médio da Juventus e da Islândia, disse ao podcast "Their Pitch" que estava "um pouco desiludida" com a escolha do estádio.

"É chocante. A jogar em Inglaterra, há tantos estádios e temos um campo de treinos do City com capacidade para 4.000 espectadores? disse Gunnarsdóttir.

"É embaraçoso. Não é o respeito (que merecemos). Hoje em dia, o futebol feminino enche os estádios. Vemos o Barcelona e o Madrid, 95.000 pessoas a ver o jogo (no Camp Nou). Eles não estão preparados para que vendamos mais de 4.000 bilhetes.

"É uma falta de respeito para com o futebol feminino, porque é muito maior do que as pessoas pensam. Pensamos que o futebol feminino está a dar dois passos em frente, mas quando acontece uma coisa destas, é um passo atrás."

Rachel O'Sullivan, especialista em futebol feminino e co-fundadora do meio de comunicação Girlsontheball, disse que a escolha de dois estádios com capacidade inferior a 10.000 pessoas para um grande torneio foi um "pouco pouco ambiciosa".

"Há um hábito no futebol feminino de não esperar que seja tão grande e de não esperar que cresça como está a crescer", disse O'Sullivan, que se disse "desapontada e surpreendida" quando viu as escolhas dos estádios, à CNN Sport.

"Se olharmos para as evidências, tem vindo a crescer exponencialmente - e o Campeonato do Mundo de 2019 mostrou-nos isso mesmo. Muitos ficaram surpreendidos com o número de pessoas que queriam praticar futebol e envolver-se no futebol - e não deveríamos estar. Devíamos estar à espera disso".

Crescimento

Desde que a Inglaterra se candidatou a acolher o Euro 2022, há quatro anos, o panorama do futebol feminino mudou drasticamente.

Houve um Campeonato do Mundo que bateu recordes de assistência e de audiência - sugerindo que se aproximava um novo amanhecer para o futebol feminino internacional - bem como enormes avanços no futebol de clubes, em particular na Europa.

O Campeonato do Mundo de 2019 foi visto por cerca de 1,12 mil milhões de espectadores em todas as plataformas - um recorde de audiência para a competição. A final entre os Estados Unidos e a Holanda foi o jogo do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino mais visto de sempre, com uma audiência média em direto de 82,18 milhões de espectadores, o que representa um aumento de 56% em relação à audiência da final de 2015.

No entanto, quando o processo inicial de seleção dos estádios para o Euro 2022 teve lugar em 2019, a Federação Inglesa de Futebol teve dificuldade em encontrar locais viáveis, uma vez que os clubes e as autarquias estavam relutantes em apresentar-se, como explicou no mês passado o diretor executivo da Federação Inglesa de Futebol, Mark Bullingham.

"A verdade absoluta é que realizámos um processo de concurso em todos os principais campos e cidades do país e foram muito poucos os que se apresentaram para acolher o Euro feminino", disse Bullingham numa entrevista aos jornalistas no Zoom.

"Na verdade, tivemos de persuadir alguns clubes e cidades a apresentarem-se, pelo que estamos muito satisfeitos com o ponto a que chegámos.

"Achamos que temos alguns locais brilhantes, mas se pensarmos que as pessoas nos estavam a bater à porta para receber jogos, não foi esse o caso."

Desde 2019, o futebol feminino aumentou as receitas, a base de adeptos e a audiência, catapultando o desporto para uma estratosfera diferente.

Para além de Wembley (89 000), Old Trafford (74 000), Leigh Sports Village e Manchester City Academy Stadium, os outros locais de acolhimento são o Bramall Lane do Sheffield United (30 000), o St Mary's Stadium do Southampton (32,000), o Amex Stadium do Brighton and Hove Albion (30 000), o Stadium MK do Milton Keynes Dons (30 000), o Brentford Community Stadium do Brentford (17 000) e o New York Stadium do Rotherham United.

Richard Laverty, escritor de futebol feminino, disse que se o processo de seleção fosse realizado agora, talvez para um próximo Campeonato do Mundo, a história seria completamente diferente.

"Penso que se estivessem a fazer isto agora, talvez escolhessem de forma diferente. Acho que o futebol feminino cresceu tanto e acho que provavelmente subestimaram a procura, talvez dos adeptos que viajam, dos adeptos neutros, dos adeptos ingleses", disse Laverty à CNN Sport.

Dado o rápido crescimento do desporto, O'Sullivan sugeriu que ser ambicioso era o único caminho a seguir.

"Temos de esperar que cresça, em vez de ficarmos sempre surpreendidos, porque se olharmos para as estatísticas e para os índices de audiência ao longo dos anos e em cada torneio, é sempre maior e melhor. E é esse o nosso objetivo".

"Uma verdadeira vergonha

A localização dos estádios do torneio também foi alvo de críticas.

Enquanto há um conjunto de estádios no noroeste e no sul - incluindo Londres - de Inglaterra, não há nenhum nas Midlands ou no nordeste, focos tradicionais do desporto.

Embora a relutância dos municípios e dos clubes em se apresentarem tenha restringido as escolhas da FA, O'Sullivan disse que era uma "verdadeira vergonha" que nenhum deles se apresentasse nessas regiões, em especial no nordeste, uma área com uma história futebolística tão rica.

Mas os estádios anfitriões ainda incluem quatro campos da Premier League, o principal estádio do país - Wembley -, um campo recente da primeira divisão e dois locais que recebem jogos da Superliga Feminina, um critério que a FA queria incluir.

E espera-se que a final em Wembley, com lotação esgotada, se torne a final do Campeonato da Europa com maior afluência de público da história, tanto masculina como feminina, ultrapassando o recorde atual de 79 115 espectadores, estabelecido no Campeonato da Europa masculino de 1964.

Sue Campbell, directora da Federação Inglesa de Futebol Feminino, disse ao Independent em junho que o processo de seleção dos estádios foi um processo equilibrado e que esperam aprender com ele.

"Será que conseguimos o equilíbrio certo? Vamos voltar a analisar a questão, mas há um grande estádio a abrir e um grande estádio a fechar, em Old Trafford e Wembley", disse Campbell.

"Achamos que temos o equilíbrio certo. Vamos dar uma boa olhada no final e fazer uma verificação, e é assim que estamos no momento."

Apesar de o torneio ter dois estádios com menos de 10.000 espectadores, a UEFA disse à CNN que espera que este seja o "maior evento desportivo europeu feminino da história".

De acordo com um porta-voz da UEFA, estão disponíveis mais de 700.000 bilhetes para 31 jogos. A poucos dias do início do torneio, tinham sido vendidos mais de 500.000 bilhetes, um recorde para o Euro Feminino.

Relativamente à realização dos jogos na Manchester City Academy, a UEFA e a Federação Inglesa de Futebol afirmaram que o estádio irá "gerar um grande ambiente digno de um Euro Feminino".

"Estamos confiantes de que muitos jogos terão lotação esgotada e estamos ansiosos por mais do que duplicar o número total de espectadores do UEFA Women's Euro 2017 na Holanda e realizar o melhor UEFA Women's Euro de sempre", disse a UEFA à CNN num email.

Na capacidade, os recintos mais pequenos proporcionam, pelo menos, um melhor espetáculo televisivo do que as grandes arenas vazias.

Tanto O'Sullivan como Laverty fizeram referência aos jogos disputados em Nice no Campeonato do Mundo de 2019, que tiveram pouca assistência.

Laverty considerou que houve "definitivamente alguma miopia" no que diz respeito à seleção dos estádios, mas disse que com um bom produto em campo e estádios com capacidade, as pessoas esqueceriam os argumentos.

"Penso que quando o futebol começa e os estádios parecem cheios, as pessoas esquecem rapidamente o assunto, porque se concentram no produto em campo, e penso que este será o melhor Euro Feminino de sempre".

