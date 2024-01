Jogadores afectados pelo gás lacrimogéneo na Colômbia

Nas últimas duas semanas, as manifestações na Colômbia aumentaram devido à indignação com o cancelamento de um plano fiscal.

Imagens de televisão mostraram anteriormente a equipa do River a interromper o aquecimento no relvado devido a um desconforto semelhante no estádio Romelio Martínez em Barranquilla, a cidade que irá receber a final da Copa América em julho.

Foram ouvidos estrondos e sirenes do lado de fora do estádio.

O jogo terminou em 1 a 1.

Outro jogo da Libertadores, entre Atlético Nacional e Nacional do Uruguai, em Pereira, foi adiado por uma hora devido a protestos no local.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) transferiu jogos da Colômbia para o Paraguai e Equador na semana passada para garantir que os protestos não afetassem os jogos.

No entanto, os incidentes de quarta-feira foram especialmente preocupantes para a CONMEBOL, pois a Copa América será realizada na Colômbia e na Argentina no próximo mês.

A Colômbia sediará 15 jogos, incluindo a final do torneio internacional mais antigo do mundo. O jogo do título será disputado em Barranquilla no dia 10 de julho.

Fonte: edition.cnn.com