Jogadoras da Liga Nacional de Futebol Feminino fazem uma pausa a meio do jogo num ato de solidariedade na sequência de alegações de má conduta sexual

Durante os dois primeiros dos três jogos agendados para quarta-feira, os jogadores do NJ/NY Gotham FC e do Washington Spirit juntaram-se com os braços entrelaçados durante um minuto antes do recomeço do jogo, tal como aconteceu com os jogadores durante o jogo entre o North Carolina Courage e o Racing Louisville FC.

Os adeptos presentes em ambos os jogos aplaudiram de pé e aplaudiram quando os jogadores se juntaram.

O protesto ocorrerá durante os três jogos, anunciou a Associação Nacional de Jogadores da Liga de Futebol Feminino na quarta-feira. O terceiro jogo da noite é entre o Portland Thorns FC e o Houston Dash em Portland, Oregon.

A controvérsia tem origem num relatório de investigação publicado pelo The Athletic na semana passada, no qual as jogadoras alegam que o treinador principal do North Carolina Courage, Paul Riley, usou a sua influência e poder para assediar sexualmente as jogadoras e, num incidente, coagir uma jogadora a ter relações sexuais com ele.

No relatório, a ex-jogadora Sinead Farrelly descreve como Riley, casado, a coagiu a entrar no seu quarto de hotel para ter relações sexuais. Outro incidente relatado descreve Riley a coagir Farrelly e a colega de equipa Mana Shim a voltarem ao seu apartamento e a pressioná-las a beijarem-se.

O The Athletic pediu a Riley que comentasse a sua alegada má conduta, ao que ele respondeu que as alegações dos ex-jogadores eram "completamente falsas". De acordo com o The Athletic, Riley disse-lhes num e-mail: "Nunca tive relações sexuais ou fiz avanços sexuais com estes jogadores".

A CNN não conseguiu contactar Riley para comentar o assunto.

As consequências do relatório foram significativas. O Courage demitiu Riley. A comissária da NWSL, Lisa Baird, demitiu-se, e a liga de 10 equipas cancelou todos os jogos agendados para o fim de semana passado em resultado das alegações contra Riley, que treinou três equipas ao longo de oito épocas.

Steve Baldwin, diretor executivo e sócio-gerente do Washington Spirit da NWSL, também se demitiu na terça-feira. A sua declaração no Twitter referiu-se a um pedido recente dos jogadores como parte da razão para se demitir.

Pouco antes do jogo dos Thorns, na quarta-feira, o diretor-geral e presidente de futebol do Portland, Gavin Wilkinson, foi colocado em licença administrativa "enquanto se aguardam os resultados da investigação externa independente, que está em curso", anunciou a equipa. A CNN está a tentar contactar Wilkinson para mais comentários.

A Associação de Jogadores da NWSL disse em comunicado que os jogos programados seriam retomados na quarta-feira, acrescentando a hashtag #NoMoreSilence.

"Aproveitámos a pausa do fim de semana para avaliar", afirmou a NWSLPA em comunicado. "Reconhecemos que não vamos processar a dor dos últimos dias num fim de semana ou numa semana. No meio das declarações que as ligas e os clubes se apressam a divulgar, temos estado a ouvir-nos a nós próprios e uns aos outros."

O proprietário do Courage pede desculpa

Em uma carta na quarta-feira, o proprietário e presidente do North Carolina Courage, Steve Malik, pediu desculpas e prometeu criar um ambiente seguro para os jogadores.

"Permitam-me começar por dizer que lamento profundamente a nossa participação no fracasso em criar um ambiente em que os jogadores se sintam seguros e confortáveis para se apresentarem", disse Malik na carta.

Ele disse que o clube foi informado de uma investigação sobre o comportamento de Riley em 2015, mas que eles foram "assegurados de que ele estava em boa posição". Ele não revelou quem lhe garantiu isso.

Malik afirmou que a equipa não tinha conhecimento prévio das alegações "horríveis" contra Riley até ao relatório da semana passada. Malik disse que a equipe fez sua própria diligência no ex-treinador depois de comprar a franquia liderada por Riley em 2017, então conhecida como Western New York Flash.

"Assim que tomámos conhecimento das graves alegações contra o Sr. Riley, rescindimos imediatamente o seu contrato de trabalho. Não há lugar para esse comportamento e abuso no nosso desporto e na nossa sociedade. Despedir o Sr. Riley foi o primeiro passo, e continuamos a refletir sobre como poderíamos ter sido melhores", disse Malik.

Farrelly, que falou à NBC na terça-feira ao lado de Shim e da atacante da seleção feminina dos EUA, Alex Morgan, disse que o dano causado por Riley "se infiltra em todas as partes" de seus meios de subsistência.

"Penso que é muito importante e que é por isso que quisemos partilhar a nossa história e partilhar com tanto pormenor os danos causados às nossas carreiras, mas também quem somos como pessoas", explicou Farrelly, que jogou com Riley em três equipas diferentes.

"Os danos causados à minha auto-confiança e à forma como me via a mim próprio e como encaro a vida, afectam todos os aspectos da nossa vida", disse Farrelly à NBC.

"Há muita perda que vem com isso e coisas que não vou recuperar e acho que quando podemos aproveitar o impacto emocional de apenas aparecer para tentar ser autêntico, isso realmente pode atingir a casa de muitas pessoas porque é maior do que o esporte. O que está em causa é a segurança nas nossas vidas e nos nossos corpos e os jogadores merecem isso. Todos nós merecemos isso. E é por isso que vamos lutar".

David Close, Jacob Lev e Ben Morse, da CNN, contribuíram para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com