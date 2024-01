Jogador de basebol Jurickson Profar desmaia após colisão com colega de equipa

Tanto Profar como C.J. Abrams estavam a correr para apanhar a bola, sem se aperceberem dos esforços um do outro, num jogo contra os San Francisco Giants.

Uma fração de segundo depois de Abrams ter apanhado a bola, os dois chocaram a alta velocidade, com Profar a tentar apanhar a bola de surpresa. As imagens mostraram o joelho de Abrams a fazer um contacto significativo com a cabeça do seu colega de equipa.

Profar sentiu um desconforto evidente enquanto estava deitado no chão, mas depois tentou sair do campo acompanhado por membros da sua equipa. No entanto, desmaiou quando chegou ao campo e foi retirado em maca pelos médicos.

"Jurickson Profar foi transportado para a UC San Diego Health para uma avaliação mais aprofundada. Forneceremos actualizações adicionais quando disponíveis", disseram os Padres num comunicado.

Profar deixou o estádio sob aplausos e levantou o punho para reconhecer os adeptos enquanto sorria.

"Não há formigamento ou qualquer coisa nos braços", disse o técnico Bob Melvin após o jogo. "Acho que o que mais nos preocupa é uma concussão neste momento, mas eles estão verificando tudo."

"É uma sensação horrível sempre que se coloca alguém numa maca como essa.

"Só de olhar para ele, da forma como está - a tentar fazer com que todos se sintam bem com um sorriso no rosto - faz-nos sentir um pouco melhor."

Depois do jogo, Abrams disse que não ouviu Profar a chegar e que desconhecia completamente o seu colega de equipa até ao momento do contacto.

"Eu só estava tentando pegar", disse Abrams. "Não ouvi nada; a multidão estava barulhenta. Quando dei por mim, chocámos um contra o outro... Espero que ele esteja bem".

Fonte: edition.cnn.com