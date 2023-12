Joel Embiid faz uma explosão de 50 pontos numa noite de brilho individual na NBA

O astro central acertou 17 de 23 arremessos do chão e 15 de 17 da linha de lance livre, além de 12 rebotes e duas assistências durante uma exibição imperiosa diante de sua torcida no Wells Fargo Center.

Quatro vezes All-Star da NBA, Embiid incrivelmente só marcou menos de 30 pontos uma vez em janeiro - 25 pontos na vitória do Sixers sobre o Boston Celtics.

Seu frenesi de 27 minutos e três segundos foi o menor número de minutos jogados em uma partida de 50 pontos e 10 rebotes desde 1954-55 - o início da era do cronômetro de arremessos - de acordo com o ESPN Stats and Info.

Mo Bamba marcou 32 pontos, o melhor da sua carreira, para os Magic - que estão na última posição da Conferência Leste, com um recorde de 8-38 pontos na temporada, o pior da NBA - mas não conseguiu impedir Embiid e os Sixers de chegarem a 26-18.

"Eu era um fã, foi fantástico de ver", disse o colega de equipa Tyrese Maxey aos jornalistas sobre o desempenho de Embiid.

"Nesta altura, já não me surpreende. Estava sentado no banco ao lado do Charlie [Brown Jr.] e do Myles [Powell] e eles diziam: 'Aquele homem marcou 20 pontos no primeiro quarto, pode marcar 50', e eu dizia: 'Sim, provavelmente vai marcar'.

"Vi o seu olhar - ele parecia concentrado e pronto para jogar desde o início. Ele é o candidato a MVP por uma razão".

O treinador dos Sixers, Doc Rivers, foi igualmente elogioso para com a sua "inacreditável" estrela, classificando a sua exibição como "dominante em todos os sentidos".

Para o homem do momento, isso faz parte do seu objetivo de ser o melhor jogador do mundo.

"Estou a tentar jogar ao melhor nível possível, e isso é ser o melhor jogador do mundo", disse Embiid.

"Para nós ganharmos, eu tenho que ser esse cara toda noite".

Jokić e Dončić entram em erupção

Se não fosse a exibição sobre-humana de Embiid, em qualquer outra noite as manchetes poderiam muito bem ter ido para Nikola Jokić ou Luka Dončić numa noite de brilho individual na NBA.

Jokić marcou 49 pontos - um a menos do que o recorde de sua carreira - além de 14 rebotes e 10 assistências para ajudar a arrastar o Denver Nuggets (23-20) para uma emocionante vitória por 130-128 na prorrogação contra o Los Angeles Clippers (22-24).

O sérvio deu uma assistência a Aaron Gordon para um triplo duplo que venceu o jogo a apenas 1,9 segundos do fim, completando assim o seu terceiro triplo-duplo consecutivo.

"Por vezes, vemos um grande jogador a levar a sua equipa à vitória", disse o treinador dos Nuggets, Michael Malone, aos jornalistas.

"É por isso que Nikola é novamente para mim o MVP, ele vai dar tudo de si de todas as formas e é muito divertido vê-lo.

"Quando ele fica animado e está batendo no peito e gritando - cara, eu adoro isso, adoro ver um Nikola Jokic engajado e emocional."

Enquanto isso, Dončić marcou 41 pontos, o melhor da temporada, para disparar o Dallas Mavericks (26-19) para sua quarta vitória consecutiva com uma vitória por 102-98 sobre o Toronto Raptors (21-21).

O esloveno somou 14 ressaltos e sete assistências, tendo disparado um triplo ponto decisivo no final do jogo para selar a nona vitória dos Mavericks nos últimos dez jogos - a melhor forma de qualquer equipa da NBA no mesmo período.

