Joel e os Philadelphia 76ers chegaram a um acordo sobre a extensão do contrato avaliado em quase 193 milhões de dólares.

O acordo inclui uma cláusula que, se ativada, manteria o MVP da NBA de 2022-23 em Philadelphia até o final da temporada de 2028-29, garantindo-lhe aproximadamente $300 milhões, o que o tornaria um dos contratos mais ricos da história da NBA, de acordo com ESPN e The Athletic.

Isso levaria as ganancias profissionais totais de Embiid para $514,8 milhões, colocando-o ao lado de LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant e do companheiro de time Paul George como membros do exclusivo "clube de $500 milhões" da NBA.

Em uma declaração, Embiid expressou: "Comecei minha jornada com os Sixers e quero passar o resto da minha carreira aqui. Não tinha ideia de quão sortudo eu era por estar em Philadelphia quando fui draftado aos 20 anos, vindo do Camarões."

"Independentemente dos altos e baixos, esta cidade e seus torcedores foram incríveis, e sou muito grato pelo seu apoio. Gostaria de agradecer a Josh (Harris), David (Blitzer) e a toda a organização. Philadelphia parece um lar, e é hora de trazer um campeonato da NBA para esta comunidade."

Embiid, que pertence aos 76ers desde o Draft da NBA de 2014, quando foi escolhido como a terceira escolha geral, passou por vários contratempos na temporada passada devido a uma lesão no joelho.

No entanto, nos jogos em que participou, o jogador nascido no Camarões brilhou consistentemente, com uma média de 34,7 pontos, 11,0 rebotes e 5,6 assistências. Os 76ers tiveram um impressionante recorde de 31-8 nos jogos em que Embiid jogou.

Este verão também viu Embiid ganhar uma medalha de ouro com a equipe dos EUA nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024.

Josh Harris, sócio-gerente dos 76ers, expressou sua alegria em uma declaração, dizendo: "Joel estabeleceu-se como um dos maiores Sixers de todos os tempos e está bem posicionado para se tornar um dos melhores jogadores a já pisar em uma quadra. Estamos felizes que este contrato vai manter ele e sua família em Philadelphia por muitos anos."

Ao longo de sua carreira, Embiid foi selecionado para a equipe All-NBA cinco vezes, para a equipe All-Star nas últimas sete temporadas e foi o campeão de pontuação da NBA nas temporadas de 2021-22 e 2022-23.

Embora Embiid ainda não tenha vencido um campeonato da NBA, ele pode ter sua melhor chance de alcançar esse objetivo na próxima temporada, jogando ao lado de George e do jogador mais melhorado da NBA de 2024, Tyrese Maxey.

A dedicação de Embiid ao basquete ficou clara quando ele declarou: "Vou continuar dando o meu melhor para esta equipe e para o esporte que amo." Durante a off-season, ele dedicou seu tempo a se recuperar de sua lesão no joelho, assegurando-se de que estaria pronto para a temporada que se aproxima.

A cidade de Philadelphia e seus torcedores de esportes comemoraram quando a extensão do contrato de Embiid garantiu sua presença na cena do basquete profissional da cidade, fortalecendo ainda mais o amor deles pelo seu astro local e pelo seu esporte favorito.

