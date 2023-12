Joe Flacco ajuda o Clevelnd Browns a conquistar uma improvável vaga nos playoffs com uma vitória ofuscada pela lesão de Elijah Moore

Os Browns vão agora para a pós-temporada pela primeira vez desde 2020, e a terceira desde 1999, após a vitória contra os Jets no Thursday Night Football.

No entanto, a vitória do Cleveland foi ofuscada quando o wide receiver do Browns, Elijah Moore, deixou o jogo mais cedo depois de sofrer uma lesão na cabeça assustadora.

O incidente ocorreu no final do segundo quarto de jogo, quando Moore foi derrubado no chão pelo linebacker dos Jets, C.J. Mosely, e a sua cabeça teve um forte impacto no relvado.

O jogador de 23 anos ficou deitado no campo após a pancada, com a cabeça e as mãos parecendo tremer involuntariamente. O pessoal médico do Cleveland atendeu Moore imediatamente, antes que ele conseguisse caminhar até a linha lateral por conta própria após um breve atraso.

Depois de ser avaliado na tenda médica da equipa, Moore foi mostrado na transmissão do Amazon Prime a caminhar em direção ao balneário da equipa. Mais tarde, foi excluído com um traumatismo craniano, segundo o repórter da equipa, Doc Louallen.

A boa fase de Flacco

Se os Browns chegarem aos playoffs é uma história improvável, então fazê-lo com Flacco como quarterback deve ter sido uma história impensável.

O veterano começou esta época no sofá, mas com os problemas de lesões a assolar as opções de quarterback do Cleveland, Flacco teve uma oportunidade de regressar à NFL.

Desde que regressou ao campo, nenhum quarterback conseguiu mais jardas ou mais touchdowns do que Flacco, e a sua boa onda continuou na quinta-feira.

O jogador de 38 anos ultrapassou a marca das 300 jardas de passe pelo quarto jogo consecutivo, terminando a partida com 309 jardas de passe e três touchdowns.

Contra a sua antiga equipa, Flacco deu um grande espetáculo - tornou-se o primeiro quarterback a lançar para mais de 300 jardas contra os Jets em 34 jogos.

Os Browns têm agora um registo de 4-1 com Flacco como quarterback titular.

"Eu disse-o desde o início. Esta cidade tem sido inacreditável, os meus colegas de equipa têm sido inacreditáveis em termos de me aceitarem nesta equipa de futebol americano. Portanto, tem sido tudo fantástico e torna muito mais especial poder vir aqui e jogar um bom futebol", disse Flacco aos jornalistas após o jogo.

'Atmosfera inacreditável'

O jogo em si estava praticamente decidido no intervalo. O Browns levou uma vantagem de 34 a 17 para o intervalo, depois de uma exibição imperiosa nos dois primeiros quartos.

Flacco encontrou o running back Jerome Ford para dois touchdowns. O segundo resultou de uma corrida incrível de Ford depois de receber um passe curto de Flacco. Kareem Hunt e Moore também marcaram touchdowns para o Cleveland, assim como Ronnie Hickman, que fez uma interceção.

"Uma atmosfera inacreditável. Por isso, sim, conseguir o feito perante o público da casa, para nos colocarmos na próxima etapa da época, tornou-o definitivamente muito especial", acrescentou Flacco após a vitória. "Acho que perdemos um pouco o controlo de nós próprios, mas é muito divertido."

Os Browns enfrentam o Cincinnati Bengals no último jogo da temporada regular e vão para esse jogo e para os playoffs cheios de confiança, impulsionados pela boa fase no final da temporada.

Fonte: edition.cnn.com