Joe Burrow vai ter um "despertar rude" no Arrowhead Stadium, diz o antigo rematador dos Chiefs

O signal caller do segundo ano enfrenta o desafio de levar a sua equipa a ultrapassar os Kansas City Chiefs e a chegar à Super Bowl no jogo de domingo do Campeonato da AFC, fora de casa, num Estádio Arrowhead notoriamente barulhento.

No entanto, depois de Burrow ter dito aos jornalistas, durante a época regular, que os estádios "são muito mais barulhentos" a nível universitário na Southeastern Conference (SEC), o antigo ponta de lança dos Chiefs, Lawrence Tynes, disse que o quarterback vai ter um "despertar rude" num dos seus antigos locais de jogo.

"Para ser justo, Joe nunca jogou no Arrowhead", twittou Tynes, que teve duas passagens pelos Chiefs antes de ganhar duas Super Bowls com os New York Giants, na segunda-feira.

"Dito isto, ele vai ter um despertar rude. Não há lugar mais barulhento no desporto e isso não está em debate".

Referindo-se novamente ao barulho da SEC na quarta-feira, Burrow parecia determinado a manter a discussão em andamento, embora admitisse que esperava que Arrowhead fosse "muito barulhento" no domingo.

"Na SEC, todas as semanas, parece que todos os estádios são muito barulhentos, há centenas de milhares de pessoas", disse Burrow.

"Este vai ser semelhante. Esperamos que seja muito barulhento, estamos a falar disso durante toda a semana.

"Vamos ter de ser óptimos na nossa comunicação, na nossa comunicação não-verbal, tal como todas as semanas na estrada."

Fiel à sua palavra, na quarta-feira, Burrow e os Bengals treinaram no Estádio Paul Brown com ruído simulado - tão alto que um segurança terá pedido desculpa por estar tão alto fora do recinto.

Silêncio no rádio

Durante a dramática vitória do Bengals sobre o Tennessee Titans, primeiro classificado da fase de grupos, na semana passada, o barulho era a menor das preocupações de Burrow - era a falta dele.

Depois de o rádio do seu capacete ter perdido o contacto com os auscultadores dos seus treinadores, incluindo o organizador de jogadas e treinador principal, Zac Taylor, Burrow teve de fazer as suas próprias jogadas durante um período do jogo.

Apesar de ter sido atacado nove vezes - o que representa um recorde nos playoffs da NFL - por uma defesa dos Titans que não parava de crescer, Burrow lutou para lançar 348 jardas e vencer por 19 a 16.

"Nunca estive nessa posição antes", disse Burrow sobre o abandono da comunicação.

"Foi um bocado emocionante para mim. O Zac brinca sempre: 'Ei, não finjas que os auscultadores se desligam, para poderes fazer as tuas próprias jogadas.

"Mas, no sábado, os auscultadores desligaram-se e tive de fazer três ou quatro jogadas sozinho. E todas elas funcionaram, o que foi divertido."

Depois de 33 anos sem uma vitória nos playoffs, os Bengals estão agora a apenas uma vitória de uma chance de triunfar pela primeira vez no Super Bowl - com o San Francisco 49ers ou o Los Angeles Rams aguardando no SoFi Stadium, na Califórnia, em 13 de fevereiro.

Para chegar lá, Burrow terá de levar a melhor sobre o quarterback adversário Patrick Mahomes, que deslumbrou durante a épica vitória do Chiefs por 42 a 36 na prorrogação sobre o Buffalo Bills.

Chamado de "Grim Reaper" pelo técnico Andy Reid, o astro passou para 378 jardas e três touchdowns, além de 69 jardas e uma pontuação em corridas.

Burrow prometeu, após a vitória sobre os Titans, que os Bengals estavam "aqui para fazer barulho" - o domingo vai mostrar se o barulho será suficiente.

