Joe Burrow, quarterback dos Cincinnati Bengals, diz que as lesões na cabeça são um risco "inerente" ao facto de se jogar na NFL

Ao aparecer no podcast "The Colin Cowherd" na quarta-feira, o jogador de 25 anos disse que, embora provavelmente tenha sofrido pelo menos uma concussão em sua carreira, ele não teve nenhum efeito "duradouro" de ferimentos na cabeça.

Burrow admitiu que essas pancadas na cabeça o levaram a esquecer a segunda parte de um jogo ou mesmo o jogo inteiro.

"Podemos criar todas as regras que quisermos para tornar o jogo o mais seguro possível, mas há um risco e um perigo inerentes ao jogo de futebol americano", disse Burrow quando lhe perguntaram se esses episódios de esquecimento de partes ou de jogos inteiros tinham criado ansiedade no vencedor do Troféu Heisman.

"Temos homens de 90 quilos a correr a 32 quilómetros por hora, tentando arrancar-nos a cabeça enquanto estamos parados a tentar ignorá-la e encontrar receptores abertos... Acho que isso faz parte do jogo. Faz parte daquilo para que nos inscrevemos.

"Vamos ter lesões na cabeça, vamos rasgar o ACL, vamos partir o braço. É esse o jogo que jogamos, é essa a vida que vivemos e somos bem pagos por isso. Por isso, acho que quando entramos em cada jogo, sabemos no que nos estamos a meter".

"Resposta à esgrima

Os comentários de Burrow surgem pouco menos de uma semana depois de o quarterback do Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, ter sido retirado do campo contra os Bengals, após ter sofrido uma lesão na cabeça.

O vídeo mostrava os antebraços de Tagovailoa flectidos e os dedos contorcidos - um sinal que o Dr. Sanjay Gupta, neurocirurgião e correspondente médico principal da CNN, afirmou ser uma "resposta de esgrima" e que pode estar associada a uma lesão cerebral.

Mais tarde, Tagovailoa foi diagnosticado com uma concussão. Quatro dias antes, Tagovailoa parecia ter sofrido um traumatismo craniano quando o seu capacete embateu no relvado e se levantou a cambalear antes de ser levado para os balneários para ser submetido a um exame de concussão.

Os Dolphins anunciaram inicialmente que Tagovailoa era questionável para voltar ao jogo com uma lesão na cabeça, mas ele voltou ao campo no terceiro quarto e terminou o jogo com 186 jardas e um touchdown.

Tagovailoa disse aos repórteres após o jogo que caiu de costas antes de sua cabeça atingir o gramado, causando o travamento de suas costas e o consequente tropeço. Acrescentou ainda que foi avaliado para verificar se tinha sofrido uma concussão, mas acabou por ser libertado.

O incidente levou a uma investigação da NFL e da Associação de Jogadores da NFL (NFLPA) sobre a forma como as lesões de Tagovailoa foram tratadas, bem como a uma revisão dos protocolos de concussão.

Na quarta-feira, de acordo com uma fonte familiarizada com as discussões entre as duas partes, as actualizações do protocolo sobre concussões poderão ser feitas já na quinta-feira.

"A urgência em concluir o processo antes de amanhã é que teremos novos protocolos para o jogo de quinta-feira à noite, e dessa forma poderemos ter os novos protocolos em vigor antes do jogo de amanhã à noite", disse a fonte à CNN na quarta-feira.

Os protocolos actuais impedem um jogador de regressar ao campo se tiver qualquer "instabilidade motora grosseira" determinada como sendo de causa neurológica.

De acordo com a fonte, o novo objetivo é que qualquer instabilidade motora grosseira seja motivo para a retirada do campo. É "se virmos um jogador cair e não conseguir levantar-se devido a uma lesão, não pode regressar". Essa é a forma mais simples de o descrever", disse a fonte.

A fonte referiu que os advogados da Liga e da Associação de Jogadores estão a discutir, nomeadamente, a definição de instabilidade motora grosseira.

Fonte: edition.cnn.com