"Joan Chelimo, corredora de longa distância, expressa seu perplexidade, perguntando: 'Onde está a humanidade?' após a morte de Rebecca Cheptegei".

O duo começou a conversar após terminarem a maratona feminina em Paris no mês passado, Chelimo representando a Romênia e Cheptegei representando Uganda.

"Tivemos essas conversas após a corrida, e ela foi simplesmente muito gentil", diz Chelimo à CNN Sport. "Você podia ver que ela era trabalhadora.

"E para ser completamente honesto, eu não conseguia detectar nenhum sinal de luta - você não podia perceber pela sua postura que ela estava passando por alguma coisa. E isso me deixa muito triste."

Semanas após a maratona olímpica, Cheptegei faleceu aos 33 anos, vítima de queimaduras causadas pelo seu namorado, Dickson Ndiema, durante um ataque em sua casa no Quênia.

A polícia do Condado de Trans Nzoia relatou que Cheptegei foi jogada com gasolina por Ndiema, que invadiu sua casa com um galão de gasolina e a queimou após uma discussão sobre terra. Ndiema também morreu devido às queimaduras sofridas durante o ataque.

"Não sei onde a humanidade foi parar", diz Chelimo. "Acho que precisa ser feito mais. Precisamos nos unir como uma só voz, não apenas mulheres, mas também homens. Todo mundo na sociedade e na comunidade precisa se unir e ver como podemos pôr fim a isso."

"Estive muito triste. Não consegui dormir algumas noites. Foi terrível", ela acrescenta.

Após a tragédia, Chelimo visitou a casa de Cheptegei para ver o local do ataque e saber os detalhes horríveis dos filhos dela, que têm 11 e 9 anos.

Chelimo ficou sabendo de como Cheptegei tentou apagar as chamas que a envolviam esfregando-se contra uma árvore e rolando na grama, desesperada para fazer qualquer coisa para parar a queimadura.

"Você podia ver, pela grama queimada, que havia alguns pontos onde não havia grama", ela diz.

"Foi o momento em que disse a mim mesma: 'Vou lutar pela justiça. Não quero que isso aconteça novamente'."

Chelimo é membro do conselho para os Anjos de Tirop, uma organização formada por atletas após o assassinato da corredora de distâncias queniana Agnes Tirop em 2021, cujo marido, Ibrahim Rotich, foi acusado de seu assassinato. Rotich negou a acusação, de acordo com a Reuters, e o caso ainda está em andamento.

Os Anjos de Tirop têm como objetivo combater a violência de gênero na África e em todo o mundo. Entre seus objetivos estão empoderar mulheres e meninas em risco de violência, ampliar os serviços disponíveis para sobreviventes, intensificar os esforços para transformar compromissos políticos em realidade e envolver homens e meninos na prevenção.

A organização também realiza eventos de arrecadação de fundos - incluindo maratonas e meio-maratonas - para promover a conscientização sobre a violência de gênero e comemorar a vida das vítimas. Na sexta-feira, um dia antes do funeral de Cheptegei no leste do Uganda, os Anjos de Tirop realizaram uma caminhada contra o feminicídio na cidade queniana de Eldoret.

Houveram muitos desafios pelo caminho para aqueles envolvidos nos Anjos de Tirop, especialmente no início.

"Na primeira vez que começamos os Anjos de Tirop, enfrentamos muito rejeição", diz Chelimo. "Não éramos aceitos pela comunidade porque eles nos viam como 'aqueles são apenas meninas que são contra casamentos, querem separar as pessoas'." Mas quando começaram a incluir homens em suas atividades, foram aceitos.

De acordo com dados do governo de 2022, mais de um quarto dos homens e um terço das mulheres com idade entre 15 e 49 anos já sofreram violência física no Quênia, "cometida por um marido/mulher, parceiro íntimo ou qualquer outra pessoa". A pesquisa também mostra que "o status marital está relacionado às experiências de violência entre as mulheres... as mulheres que já foram casadas são muito mais propensas a terem sofrido violência desde os 15 anos do que aquelas que nunca foram casadas (41% versus 20%)".

De acordo com Chelimo, o problema da violência contra mulheres no Quênia surge de ideias arcaicas sobre papéis de gênero, e atletas femininas internacionais são frequentemente alvo devido ao seu sucesso financeiro.

"Essas mulheres estão indo contra os normais tradicionais onde a mulher estava apenas na cozinha e cuidando das crianças", ela diz, acrescentando: "As atletas femininas agora viajaram e sabem seus direitos e querem sair e falar. Estão se tornando mais independentes, financeiramente independentes, e quando querem se divorciar, podem".

Meses após a morte de Tirop aos 25 anos, outra atleta queniana, Damaris Mutua, de 28 anos, foi encontrada enforcada em uma casa com um travesseiro na cara. Mutua havia ficado em terceiro lugar em uma meia-maratona em Angola naquele mês.

Após representar Uganda em corridas internacionais por vários anos, Cheptegei estava competindo nos Jogos Olímpicos pela primeira vez em Paris, ficando em 44º lugar na maratona.

Sua mãe, Agnes, lembrou dela como uma "boa criança", enquanto seu pai, Joseph, culpou o governo e a polícia do Quênia por não terem impedido a morte de sua filha, dizendo que a família já havia relatado Ndiema por ofensas de violência doméstica.

Nem a polícia queniana nem a Diretoria de Investigações Criminais do Quênia responderam ao pedido de comentário da CNN.

"Ela falou", diz Chelimo, "ela contou às pessoas ao seu redor, relatou à polícia. Nada foi feito. Então, o grito da família foi 'Apenas queremos justiça; apenas queremos mais enforcement do governo'."

Quando ela fala, Chelimo o faz com um coração pesado. Lamenta a dor causada às crianças de Cheptegei - "as cicatrizes que eles ficaram" - e quer sistemas de proteção melhores em vigor para proteger as gerações futuras de mulheres.

"Não é só pela grana, tá ligado? Eu corro por cada mulher aí fora que olha pra mim, passando pelas próprias lutas.

Foi isso mesmo que passou pela minha cabeça: 'Eu tenho que cuidar dos meus.'

