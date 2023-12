JJ Watt teve o coração "chocado de volta ao ritmo" na quinta-feira

A fibrilação atrial é um batimento cardíaco irregular descrito por muitos pacientes como um "tremor", "vibração" ou "flip-flop" do coração.

No Twitter, o três vezes Jogador Defensivo do Ano da NFL disse que lhe tinham dito que as notícias sobre o seu batimento cardíaco irregular tinham sido divulgadas.

"Acabaram de me dizer que alguém divulgou algumas informações pessoais sobre mim e que isso vai ser noticiado hoje", escreveu. "Entrei em fibrilhação auricular na quarta-feira, levei um choque no coração na quinta-feira e vou jogar hoje. É só isso."

Watt, 33 anos, foi recrutado pelos Houston Texans em 2011. Ele assinou um contrato de dois anos com o Arizona Cardinals em março de 2021.

Os Cardinals devem enfrentar o Carolina Panthers no Bank of America Stadium em Charlotte, Carolina do Norte, no domingo.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com