Jim Redmond, que ajudou o seu filho Derek a chegar à meta nos Jogos Olímpicos de 1992, morreu aos 81 anos

"É com grande tristeza que escrevo este post para partilhar a notícia de que o meu herói, melhor amigo e pai faleceu", escreveu Derek no Instagram na terça-feira.

"Há tanta coisa que eu poderia dizer sobre esse homem, mas ele era realmente um dos meus heróis na vida, qualquer um que me conhece ou me ouviu apresentar saberá o quanto ele me inspirou na minha vida, como éramos próximos e o que ele significava para mim. Dizer que sentiremos muito a sua falta é um verdadeiro eufemismo".

Antes de se lesionar na semifinal, Derek tinha sido uma das maiores esperanças de medalha da equipa britânica em Espanha.

Tinha sido o mais rápido na primeira ronda e ganhou os quartos de final, dando continuidade à forma que tinha demonstrado no ano anterior como parte da equipa de estafetas de 4x400m que ganhou uma medalha de ouro nos campeonatos do mundo.

Mas, quando passou a marca dos 250 metros da sua semifinal, Derek rasgou o tendão do jarrete - a sua segunda desilusão olímpica consecutiva, depois de uma lesão no tendão de Aquiles quatro anos antes.

Quando os seus concorrentes cruzaram a linha de chegada, Derek levantou-se do chão e começou a coxear sozinho em direção à meta, até que o seu pai surgiu das bancadas, afastando a atenção dos comissários de bordo, para o ajudar.

As imagens e os clips de Jim a consolar o filho enquanto cruzavam a linha de chegada, acompanhados por uma ovação de pé, tornaram-se desde então icónicas e utilizadas como emblema do "espírito olímpico".

Um vídeo partilhado pelo Comité Olímpico Internacional (COI) em 2016 acumulou 110 milhões de visualizações em apenas um ano, de acordo com o site oficial de Derek, enquanto o antigo presidente dos EUA, Barack Obama, usou o momento num discurso como um exemplo de "quando o espírito humano triunfou sobre uma lesão que deveria ter sido impossível de ultrapassar".

O mundo do desporto prestou uma série de homenagens a Jim, que mais tarde foi o portador da tocha nos Jogos de Londres de 2012.

"Os nossos pensamentos estão com Derek Redmond e a sua família após a morte do seu pai, Jim. Juntos, trouxeram-nos um dos momentos mais inspiradores da história olímpica", afirmou o COI.

"Lembro-me muito bem disto", disse o quatro vezes medalhado de ouro olímpico Michael Johnson, que fez parte da equipa vitoriosa dos Estados Unidos na estafeta 4x400m em Barcelona. "O amor e o apoio que o pai de Derek tinha para com o seu filho foram plenamente demonstrados perante o mundo naquele momento difícil. As minhas condolências a Derek e à sua família".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com