Jennifer Kupcho e Minjee Lee partilham a liderança inicial do Chevron Championship enquanto Ko Jin-young luta para passar o cut

Entretanto, Ko Jin-young, o atual número 1 do mundo, lutou por um resultado de 74 tacadas e está em risco de não passar o cut.

A atual campeã Patty Tavatanakit está uma pancada atrás do par líder, enquanto um grupo de seis jogadoras, incluindo a vencedora de 2015, Lydia Ko, está empatada em quarto lugar, outra pancada atrás.

Lee e Kupcho estavam entre os primeiros a começar e aproveitaram as condições soalheiras da manhã para liderar a tabela de classificação após o primeiro dia.

"Foi perfeito", disse Lee à LPGA, depois da sua volta sem bogeys. "Nem um sopro de vento quando jogámos. Talvez só um bocadinho, mas as condições são óptimas. Os greens de putting estão a rolar muito bem. Acho que não se pode fazer melhor do que isso".

"Tenho um Major no meu currículo, mas quero um pouco mais", acrescentou Lee, referindo-se à sua primeira vitória num Major no Campeonato de Evian no ano passado.

"Acho que tenho um pouco mais de confiança em mim e no meu jogo, por isso posso sentir-me um pouco mais confortável a bater as pancadas que escolho."

Kupcho ainda não ganhou um título do LPGA Tour, embora tenha estado muitas vezes em disputa, registando cinco resultados entre os 10 primeiros em 2021, incluindo um segundo lugar no LPGA Drive On Championship.

"Honestamente, acho que é apenas estar confortável neste campo de golfe", disse Kupcho ao LPGA. "Eu chego aqui e simplesmente me sinto confortável. Adoro este sítio."

Começou a sua ronda em grande estilo, com nove birdies nos primeiros 14 buracos, antes de dois bogies consecutivos no 15º e 16º buracos lhe terem retirado o ímpeto.

Ko também fez dois bogies durante a sua ronda de abertura pouco caraterística para terminar o dia empatada em 78º lugar e terminar a sua série recorde de 34 rondas consecutivas do LGPA abaixo do par.

"Estava a dar muitas tacadas excelentes, mas o meu putting não era bom", disse à LPGA. "Não conseguia ver tanto o break ou a velocidade. Estava tudo errado."

Mais três rondas irão decidir o vencedor do Chevron Championship deste ano - o último vencedor a ser coroado no Mission Hills Country Club, uma vez que o torneio vai ser transferido para Houston no próximo ano ao abrigo de um acordo com a Chevron.

Fonte: edition.cnn.com