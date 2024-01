Jean-Eric Vergne termina série sem pontos com vitória no ePrix de Sanya

O atual campeão Jean-Eric Vergne não só conquistou a sua primeira vitória da temporada, como também pôs fim a uma série de três corridas em que não conseguiu marcar quaisquer pontos.

O campeonato de corridas totalmente eléctricas visitou a cidade do sul da China pela primeira vez e não faltou drama, com Sam Bird e Stoffel Vandoorne a serem forçados a abandonar a corrida na fase inicial.

O estreante Oliver Rowland tinha-se qualificado na pole position e, tal como Vergne, o piloto da Nissan e.dams procurava alterar uma série de azares, tendo marcado pontos pela última vez na abertura da época, na Arábia Saudita.

Os dois homens lutaram na frente durante toda a corrida, com o experiente Vergne finalmente quebrando a resistência de Rowland na volta 19 de 36.

Após um acidente entre Lucas di Grassi e Robin Frijns, a corrida terminou com bandeira amarela, permitindo que Vergne conquistasse sua primeira vitória desde a última corrida em Nova York no ano passado.

"Ganhar aqui na China como parte de uma equipa chinesa é inacreditável, especialmente porque as últimas três corridas foram difíceis, quando não tínhamos pontos", disse o piloto da DS Techeetah.

"É sempre bom regressar ao topo. Aumenta a minha confiança e a da equipa e coloca-nos também numa boa posição no campeonato.

"Penso que este foi o ponto de viragem da época, temos de continuar a fazer um bom trabalho e boas corridas na época europeia."

Foi um caso de paragem e arranque em Sanya, com a bandeira vermelha a ser acionada e uma pausa de 12 minutos imposta depois de Alex Sims, da BMW i, ter ficado preso na pista após colidir com o muro.

Isso foi antes de Frijns bater na traseira de di Grassi quando passava Sebastian Buemi na fase final da corrida, um movimento que deixou o brasileiro furioso e o obrigou a abandonar a corrida.

"Vocês bateram juntos e tiraram-me da corrida - espero que recebam uma penalização", disse di Grassi enfurecido. "Da próxima vez, vou afastar-me do Robin. Não havia nada que eu pudesse fazer para evitar isso."

Com o resultado, Vergne quase duplicou os seus pontos na classificação, subindo para terceiro, atrás de Jerome d'Ambrosio e António Félix da Costa, cujo terceiro lugar em Sanya o levou ao topo do campeonato.

A vitória na China foi também a primeira da Techeetah na temporada 2018-19, quando o novo carro de corrida Gen2 entrou em ação, e Vergne admitiu após a sua vitória que não tinha dormido bem desde que passou o terceiro fim de semana consecutivo sem marcar quaisquer pontos em Hong Kong.

No entanto, agora ele pode ficar tranquilo com a certeza de que está de volta à briga pelo campeonato, pois quer se tornar o primeiro homem a defender com sucesso um título da Fórmula E.

A próxima corrida será em Roma, no dia 13 de abril.

