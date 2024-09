Jauch se alegra ao lado do conhecedor do Tinder, de 81 anos

Durante a segunda noite do espetáculo de milhões de euros, os concorrentes das gerações U80 e U30 competem pelo cobiçado lugar quente. Acompanhada por uma impressionante riqueza de conhecimentos trivia, uma avó duas vezes captiva a plateia com sua inabalável atração.

Este espetáculo de 3 milhões de euros entra em sua segunda fase, apresentando desafiantes apenas das gerações U30 e U80: "Veja, reunimos uma seleção de primeira linha de representantes das gerações U30 e U80!" anuncia Günther Jauch, tendo que abrir caminho através das ondas de balões e confete antes de saudar os concorrentes. A razão? Exatamente 25 anos atrás, o primeiro episódio de "Quem Quer Ser um Milionário?" foi ao ar na televisão alemã: "Para homenagear esta marca, preparamos um episódio especial para vocês esta noite", diz Günther Jauch, aquecendo para apresentar seu primeiro concorrente, Thilo Ufkes, um fervoroso torcedor do Werder.

Thilo Ufkes revela seu desconforto ao primeiro subir ao palco. Seus nervos provam ser precários, já que ele até mesmo recorre ao joker da plateia antes de obter o modesto prêmio de 500 euros devido aos seus tremores. Felizmente, a plateia vem em seu auxílio ("Pergunta: O que é que apenas tolos abreviam? Resposta: Diferenças e somas."), mas o desconforto do concorrente persiste, levando ao esgotamento de todos os jokers e a um correspondente pagamento de 4000 euros.

Finalmente, Laura Harbig, uma confiante moradora de Munique, assume seu turno. Tão competente quanto é em onças, história de maratonas e até mesmo conhecimentos avançados sobre plantas de casa, ela navega habilmente pelo ocasional joker. Com 16.000 euros à sua disposição, ela mira na vitória, mas tropeça na última barreira. Em sua busca equivocada para responder à pergunta: "Quem os alemães procuraram com mais frequência na categoria 'Personalidades internacionais' em 2023 do que Taylor Swift?", ela escolhe confiantemente o CEO da Tesla, Elon Musk. Infelizmente, é o entusiasta esportivo Jauch quem zombeteia da resposta: "Foi, na verdade, Harry Kane!" Com prêmios de consolação em mãos, Laura Harbig sai com uma modesta remuneração de 500 euros.

Petra Tanzi, a primeira concorrente U80, graciosa no palco, se arma com um encanto inabalável. Notavelmente para sua idade, ela é uma participante ativa em aplicativos de namoro como Tinder e Lovescout, confessando: "Homens da minha idade são, com mais frequência, muito velhos para mim."

Günther Jauch, cativado por sua vivacidade, a avança para superar a barreira de 16.000 euros. Ansioso para saber mais sobre sua encantadora personalidade, ele faz uma pergunta final: "Qual é o segredo para uma vida longa e feliz?", perguntando em um tom curioso. Petra Tanzi salta para a resposta sem hesitação: "Eu nunca perco a esperança; sempre olho para o copo meio cheio!" Seu sorriso brilhante irradia positividade enquanto a animada Jutta Kuckelkorn sobe ao palco, comemorando seu sucesso entre os vultosos ganhos da noite. Encerrando a noite com uma série de soluções de quiz estratégicas, Jutta Kuckelkorn triunfalmente conclui sua rápida ascensão com um impressionante prêmio de 64.000 euros.

A noite termina com um concorrente U30, a econômica e fashionista Kristin Annika Voss de Berlim, subindo ao palco. No meio de sua volta triunfal sobre sua recente "Crise de Quartel", a concorrente loira consegue ultrapassar a barreira de 16.000 euros com a ajuda de um joker de geografia. Seus planos de adquirir um elegante Porsche, seja preto ou vermelho, seguem na esteira de sua nova fortuna.

