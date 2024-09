- Jason Momoa surpreende com a sua aparência.

Em 3 de abril de 2025, o filme "Um Filme do Minecraft", dirigido por Jared Hess (45), está programado para estrear nos cinemas. A Warner Bros. Pictures lançou o primeiro trailer do filme para este jogo de vídeo game. No trailer, Jason Momoa (45), conhecido por seu papel como Aquaman, surpreende os espectadores com uma aparência completamente nova, usando um Vokuhila dos anos 80 e um casaco de couro rosa, ao lado de seu colega de atuação Jack Black (55). Black define o tom para o próximo blockbuster ao dizer: "Qualquer coisa que você possa sonhar, você pode construir."

No trailer, Black e Momoa encontram vários objetos familiares do jogo "Minecraft" em seus papéis. No entanto, os detalhes sobre a trama são escassos. Como "Minecraft" é um jogo sandbox sem uma história tradicional, os criadores não puderam recorrer a uma narrativa estabelecida. Aqui está o que sabemos: três crianças e Garrett "O Lixeiro" Garrison (Momoa) são de alguma forma transportados para um mundo de blocos peculiar e devem navegar em seu novo ambiente. Seu objetivo principal é encontrar a saída de volta ao mundo real. Eles são ajudados pelo construtor expert Steve (Black).

Além de Momoa e Black, "Um Filme do Minecraft" apresenta Emma Myers (22), Danielle Brooks (34), Sebastian Eugene Hansen e Jennifer Coolidge (63). Black reforça sua reputação como o ator de Hollywood que vai para adaptações de jogos de vídeo com esse novo papel. Ele já apareceu em "The Super Mario Bros. Movie" e "Borderlands", e seu personagem também é sugado para um mundo de jogo em "Jumanji: The Next Level" e "Jumanji: Welcome to the Jungle".

O jogo de vídeo "Minecraft", com Black e Momoa como seus astros, é o jogo de maior sucesso da história, tendo vendido cerca de 300 milhões de cópias e tendo aproximadamente 140 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo. O jogo foi lançado em 2011 e desde então gerou vários spin-offs.

O primeiro trailer de "Um Filme do Minecraft" gerou grande expectativa entre os fãs, exibindo as surpreendentes aparições de Jason Momoa e Jack Black no mundo de blocos do jogo de vídeo.

