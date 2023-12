Destaques da história

Jason Day volta a ser um vencedor depois de admitir que estava "esgotado

Jason Day vence o título do Wells Fargo no PGA Tour

É o segundo título do australiano em 2018

Day admite que a classificação de número 1 do mundo o levou a "esgotar-se"

Chegar a nº 1 do mundo parecia ser mais fácil do que lá permanecer e o australiano desceu na classificação de uma posição aparentemente inexpugnável.

Mas um novo vigor levou o australiano ao título do Wells Fargo do PGA Tour, no domingo, para a sua segunda vitória de 2018.

Está em curso uma segunda tentativa de cimeira.

Day voltou a ser o nº 7 do mundo com a sua difícil vitória por duas pancadas em Quail Hollow, e admitiu depois que o seu declínio lhe tinha dado um "bom pontapé no rabo".

"Fiquei esgotado por ser o nº 1", disse o jogador de 30 anos aos jornalistas após a sua 12ª vitória no PGA Tour.

"É fácil ficar esgotado numa posição em que se está no centro das atenções. Por vezes, pode ser exigente. Temos de dar tempo às pessoas e, por vezes, não temos muito tempo para nós próprios."

Day atingiu o auge do jogo em setembro de 2015, depois de cinco vitórias nesse ano, incluindo o seu primeiro Major no US PGA.

Ele oscilou com Jordan Spieth no topo do ranking até março seguinte, quando assumiu firmemente a posição de número 1 do mundo com três títulos, culminando com uma vitória de ponta a ponta no Players Championship em Sawgrass - local do evento do PGA Tour desta semana.

O passeio de Day em Sawgrass - por quatro pancadas - foi a sua sétima vitória em 17 partidas, uma série que faz lembrar Tiger Woods no seu apogeu.

"Quando andamos por aí - e há tantos golfistas neste mundo e somos melhores do que todos eles - é uma sensação fantástica", disse aos jornalistas.

Mas depois disso, a pressão de se manter no topo, juntamente com o diagnóstico de cancro da mãe Dening no início de 2017, o aborto espontâneo da sua mulher Ellie e problemas nas costas, precipitaram o declínio de Day.

"O ano passado foi um bom pontapé no traseiro, não jogando muito bem e depois vendo muitos dos outros rapazes terem sucesso", disse Day.

'Fiquei chateado'

A vitória no Players foi a última até ao seu recente ressurgimento que lhe valeu o título do Farmers Insurance em Torrey Pines, em janeiro.

"Não houve ciúmes ou inveja", acrescentou. "Sei o que é preciso e o que se sente para ganhar e estar nessa posição, e foi mais uma emoção dececionante que me invadiu no ano passado, dizendo que sinto que tenho todo este talento.

"Para mim, não trabalhar tanto quanto deveria e ser egoísta com essa mentalidade - 'bem, estou esgotado, não há problema em ter um ano de baixa'. Isso incomodava-me muito."

Day liderava à entrada para a ronda final em Quail Hollow e recebeu uma mensagem de texto de um amigo próximo, Woods, no sábado à noite, a incitá-lo a selar a vitória.

No entanto, a estrela de Columbus, Ohio, deixou escapar uma vantagem de três pancadas nos últimos nove buracos antes de se recuperar com birdies consecutivos no 16 e 17 - o último quase um buraco num só - para vencer os americanos Aaron Wise e Nick Watney.

Day vai para Sawgrass, na Florida, esta semana com duas vitórias no seu currículo, tal como fez em 2016.

Woods passou o cut mas terminou empatado em 55º lugar na sua primeira saída desde um 32º lugar no Masters, enquanto Rory McIlroy, que celebrou o seu 29º aniversário na sexta-feira, terminou empatado em 16º lugar.

