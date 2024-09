Jannik Sinner continua indiferente à morte dos seus indivíduos preferidos.

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz viram suas jornadas no US Open chegarem ao fim, deixando Jannik Sinner como o destaque. Sinner, ao contrário de Djokovic e Alcaraz, navegou com facilidade pelo torneio de Grand Slam em Nova York, derrotando Christopher O'Connell com tranquilidade. Sinner, o número um do mundo, garantiu uma vitória de 6:1, 6:4, 6:2 sobre O'Connell na terceira rodada, assegurando uma vaga nas oitavas de final.

"Tive um ótimo jogo hoje. Meu saque estava em ponto, estou muito satisfeito", declarou Sinner após sua vitória. Ele encerrou o jogo em apenas 1 hora e 53 minutos, e seu oponente não conseguiu obter um único ponto de quebra durante o jogo.

Com Djokovic e Alcaraz fora, Sinner se torna o favorito para levar seu primeiro título em Nova York. Ele poderia enfrentar Alexander Zverev na final. "Qualquer coisa pode acontecer neste esporte. Eu apenas me concentro no meu jogo", disse Sinner sobre a eliminação de seus competidores.

Incrivelmente, Djokovic não conseguiu chegar às oitavas de final, perdendo para Alexei Popyrin. Enquanto isso, a surpreendente derrota de Alcaraz veio às mãos do holandês Botic van de Zandschulp na segunda rodada. Infelizmente, van de Zandschulp não conseguiu manter sua forma contra Jack Draper, perdendo por 3:6, 4:6, 2:6.

Essa foi a terceira vez que Sinner voltou às quadras após a comoção na mídia em torno dele devido a um escândalo de doping. Em março, ele supostamente testou positivo para a substância anabólica proibida Clostebol, duas vezes. No entanto, um tribunal independente o absolveu pouco antes do US Open, aceitando a explicação de Sinner de que a substância proibida entrou acidentalmente em seu corpo.

A vitória de Sinner sobre O'Connell no US Open significa que ele não enfrentará Djokovic ou Alcaraz em rodadas posteriores, devido às suas eliminações precoces. Com sua forma impressionante e caminho claro à frente, Sinner agora está fortemente posicionado para vencer seu primeiro título do US Open.

