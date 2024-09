Janneke e Brix partem com um final explosivo.

Após 19 Casos e Quase uma Década, o Último Ato de Margarita Broich e Wolfram Koch em "Tatort" em Frankfurt Chega ao Fim.

O que vem a seguir?

Conheça Tristan Grünfels (Matthias Brandt), um psicólogo e oficial de apoio às vítimas da polícia de Frankfurt. Com 53 anos, Grünfels luta com sua relação com a família, engaja em diálogos internos e encontra dificuldades em manter o controle. Em uma manhã, ao salvar alguns quadros do lixo ao estacionar ilegalmente em uma zona de não estacionamento, Grünfels troca palavras acaloradas com um agente de estacionamento. Mais tarde, a mulher é encontrada morta, espancada, e há uma mancha do sangue dela em sua arte resgatada.

Enquanto seu eu interior o convence a se entregar, Grünfels é chamado pelos detetives Janneke (Margarita Broich) e Brix (Wolfram Koch) - não para relatar um crime, mas para apoiar a vítima de suas ações. Enquanto sua vida pessoal entra em espiral, sua esposa começa um caso, sua filha fica grávida de um jovem artista digital e seu filho pula a escola e se envolve com maconha. Ao mesmo tempo, Brix está envolvido em uma disputa de poder com o chefe do crime Leonardo Muller, que acredita ser responsável pela morte de um informante, enquanto Muller manipula o irmão de Grünfels, Hagen, por causa de suas dívidas de jogo. À medida que todas as peças se encaixam, uma confrontação letal se avizinha.

O que está realmente no centro de tudo?

A história gira principalmente em torno da partida de Janneke e Brix: após quase uma década e 19 casos trabalhando em "Tatort", é hora do duo se aposentar. Como uma despedida, a Corporação de Rádio da Hesse está tratando seu último caso como um thriller de ponta, uma deliciosa comédia negra e uma sutil insinuação de romance.

Há uma cena opcional para pular?

Não realmente. Para aqueles que preferem um "Tatort" mais convencional, você pode querer pular os aspectos mais experimentais deste episódio - embora nunca se desvie tanto quanto alguns dos episódios em Wiesbaden, a poucos quilômetros de distância.

O que torna tão cativante?

Há muito para se deixar cativar: a dinâmica familiar intensa, a cena surreal de jantar para três, o clímax emocionante ou a excelente atuação de Matthias Brandt como o psicólogo instável. Em certo ponto, você pode se pegar murmurando um repetido "uau" incrédulo.

Como eu pontuaria?

Um perfeito 10. O último ato de Janneke e Brix é tanto uma conclusão satisfatória para o duo de detetives quanto um forte argumento para por que "Tatort" permanece um clássico da televisão alemã, apesar de occasionalmente baixas.

