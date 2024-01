Jamaica faz história ao vencer o Panamá e conquistar a primeira vitória no Campeonato do Mundo Feminino

O torneio foi inovador para as Reggae Girlz, que empataram com a França na estreia e conquistaram o primeiro ponto em uma Copa do Mundo Feminina.

O primeiro tempo não teve gols e foi marcado por um clima de tensão entre as duas seleções - o Panamá também buscava a sua primeira vitória em uma Copa do Mundo -, já que a Jamaica chutou várias vezes por cima do travessão e o Panamá parecia satisfeito em jogar na defesa.

No entanto, o domínio da Jamaica acabou por se fazer sentir e Swaby aproveitou um canto aos 56 minutos, cabeceando para o fundo das redes e fazendo a diferença entre as duas equipas.

A Jamaica enfrentará o Brasil no seu último jogo da fase de grupos, com a atacante Khadija "Bunny" Shaw de volta à equipe depois de cumprir suspensão de um jogo por ter recebido um cartão vermelho no empate com a França.

As Reggae Girlz levaram a melhor nas primeiras trocas de bola em Perth, abrindo caminho em meio a um meio-campo lotado, mas não conseguiram encontrar o fundo da rede, apesar de uma série de escanteios e tentativas de gol que voaram alto e para longe.

Aos 33 minutos, Drew Spence tentou uma jogada incrível, mas o chute de fora da área de Vyan Sampson teve de ser defendido pela goleira panamenha Yenith Bailey.

Enquanto isso, o Panamá lutava para se manter no jogo, desafiando ocasionalmente a retaguarda da Jamaica, enquanto a sua própria defesa se esforçava para manter as Reggae Girlz à distância.

Mas parecia uma questão de tempo até que a Jamaica encontrasse o fundo das redes, e Swaby acabou colocando a sua seleção à frente, provocando comemorações em êxtase no campo.

Já nos acréscimos, as Reggae Girlz receberam um pênalti por toque de mão que poderia ter selado a vitória, mas o árbitro assistente de vídeo (VAR) anulou a decisão, o que provocou uma reação tardia do Panamá e um final de jogo tenso, embora a Jamaica tenha se mantido firme para conquistar uma vitória famosa.

Fonte: edition.cnn.com