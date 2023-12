Destaques da história

Jack Nicklaus: Será que os grandes prémios são intocáveis, mesmo para Tiger Woods?

Jack Nicklaus faz 77 anos em janeiro de 2017

Recorde de 18 majors continua sem ser desafiado

Tiger Woods é o adversário mais próximo, com 14

A marca de 18 títulos principais de Jack Nicklaus é a referência do brilhantismo e parece mais inexpugnável a cada ano que passa.

Tiger Woods parecia destinado a ultrapassar Nicklaus, mas está a perder os 14 títulos principais após anos de luta contra lesões e escândalos pessoais.

De facto, a questão de um golfista poder ultrapassar o marco de Nicklaus pode agora ser redundante.

"Não vejo nenhum dos jogadores actuais a aproximar-se do Tiger, quanto mais do Jack", afirma Shane O'Donoghue, apresentador do programa Living Golf da CNN.

Getty Images

Últimos majors? Jack Nicklaus contra Tiger Woods

"O maior

O recente regresso de Woods pôs as línguas a mexer, mas o outrora indomável nº 1 do mundo ainda precisa de mais cinco majors para bater Nicklaus, que faz 77 anos em janeiro.

Nesta fase da sua recuperação, mesmo uma vitória insignificante no PGA Tour representaria um feito espantoso para Woods, depois de 16 meses de paragem após múltiplas cirurgias às costas.

Um primeiro Major desde 2008 seria notável. Mas cinco? Isso, por si só, já é uma carreira de Hall of Fame. E tudo isto depois dos 41 anos?

Claro, o caso de Woods é forte. Foi detentor dos quatro majors em simultâneo, ganhou alguns por margens enormes, passou um recorde de 683 semanas como nº 1 do mundo, ganhou mais eventos do PGA Tour do que Nicklaus (79 contra 73).

Mas o "Urso de Ouro" continua a eclipsar Tiger, segundo O'Donoghue.

"Podemos defender o Tiger Woods o quanto quisermos, e eu sou um grande fã e sinto que ele tem mais no tanque", diz ele.

"Mas, em termos de carreira, é pouco provável que alguém ultrapasse Jack Nicklaus. Ele merece o prémio de melhor jogador de todos os tempos."

"Fora de série

Não é apenas o número recorde de vitórias em grandes torneios que distingue Nicklaus.

Dos 56 primeiros cinco lugares, ele também foi vice-campeão um recorde de 19 vezes. Woods, por comparação, conseguiu 31 top 5 em majors e seis vice-campeonatos.

"Não se pode ignorar o que Nicklaus conseguiu com um calendário bastante limitado. Ele era um homem de família, a qualidade era superior à quantidade", diz O'Donoghue.

"Todos nós sabemos dos 18 Majors, mas os 19 segundos e nove terceiros lugares, isso é simplesmente extraordinário em termos de consistência nos Majors.

"Estar tantas vezes nessa posição, como Jack Nicklaus esteve, é quase incompreensível.

"Ter esse nível de sucesso, desejo e capacidade de dar o melhor de si e de se preparar da melhor forma, diz muito sobre o seu carácter e a sua personalidade. Ainda hoje é assim.

"É extremamente disciplinado e tem muito pouco desperdício. Está quase a fazer 77 anos e os seus níveis de energia para o trabalho são muito elevados."

Getty Images

Antes e agora: Tiger Woods, 1997 a 2016

Longevidade

Nicklaus ganhou os seus últimos três Majors com mais de 40 anos e o seu último título, o glorioso Masters de 1986, aos 46.

Um artigo de jornal que dizia que ele estava "acabado, acabado, acabado" forneceu a motivação, e um ataque encantador no último dia em Augusta deu a Nicklaus um canto de ouro para um período de 24 anos de grandes vitórias.

Nessa base, Woods, cujos 14 Majors foram conquistados em 11 anos, a partir de 1997, tem até 2021 - ou cerca de mais 20 campeonatos Major - para poder fazer uma avaliação correcta.

"Sempre pensei que ele tem, pelo menos, mais 10 anos de bom golfe competitivo pela frente, se estiver saudável e tiver o talento que tem", disse Nicklaus à BBC Sport.

Por outro lado, hoje em dia, os campos de golfe são mais profundos, embora Nicklaus ainda tenha de enfrentar jogadores como Arnold Palmer, Gary Player, Lee Trevino e Tom Watson.

Além disso, a juventude e a capacidade atlética são mais valorizadas. Ironicamente, a revolução do fitness iniciada por Woods pode ser a sua ruína.

Nicklaus, outrora ridicularizado como "Jack Gordo" no início da sua carreira, manteve-se livre de lesões e fez 146 partidas consecutivas em majors. A série mais longa de Woods foi de 46.

Então, se não for Woods, quem mais pode desafiar a supremacia de Nicklaus?

LEIA: Woods regressa ao "sítio onde tudo começou

LEIA: Woods "ainda está a sorrir" apesar dos erros no regresso

LEIA: Tiger brinca com o recorde de Nicklaus

LER: Tiger será um grande capitão da Ryder Cup dos EUA - Davis Love

LER: Tiger Woods - 20 anos ou onde deu certo e errado

'Talento inacreditável'

Dos jogadores no ativo, Rory McIlroy e Jordan Spieth começaram a sua carreira nos principais torneios numa trajetória semelhante à de Nicklaus e Woods e parecem ser os mais propensos a assumir o manto.

McIlroy tornou-se apenas o terceiro jogador, depois de Nicklaus e Woods, a ganhar três Majors aos 25 anos. Poucas semanas depois, ganhou o quarto, o US PGA de 2014.

O norte-irlandês precisa de vencer o Masters para se juntar ao grupo de elite de cinco jogadores - Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Nicklaus e Woods - que ganharam um grand slam na carreira com os quatro títulos principais. Mas isso é apenas o começo - Nicklaus e Woods ganharam três Grand Slams cada um.

"Acho que Rory é um talento inacreditável", disse Nicklaus em 2014. "Adoro a sua tacada, adoro o seu ritmo, adoro a sua energia. Ele tem a oportunidade de ganhar 15 ou 20 majors ou o que quer que queira fazer se quiser continuar a jogar.

"Mas não se sabe quais vão ser as prioridades dele na vida daqui a 10 anos."

Durante dois anos, porém, não conseguiu aumentar o seu palmarés.

"Fim de uma era

A impressionante dupla conquista de Spieth, aos 21 anos, no Masters e no Open dos Estados Unidos em 2015, suscitou muitas comparações com Nicklaus e Woods, mas o seu infame colapso em Augusta este ano diminuiu o entusiasmo.

Entretanto, o número 1 do mundo, Jason Day, conquistou o seu único título de Major no mesmo ano, mas o jogador de 29 anos, que procurou os conselhos de Woods durante a sua paragem, poderá ter florescido demasiado tarde para conseguir chegar ao topo.

Phil Mickelson é o jogador mais próximo de Woods, com cinco majors. Ele também está a uma vitória no US Open de distância de um Grand Slam na carreira.

Mas o jogador de 46 anos tem a idade contra ele e, com seis vice-campeonatos, o US Open tornou-se o seu inimigo.

Dê a sua opinião na nossa página do Facebook

De facto, o próximo verdadeiro desafiador de Woods ou Nicklaus pode não surgir durante uma geração, de acordo com O'Donoghue.

"É altamente improvável que isso aconteça nos próximos 15 a 20 anos", diz ele. "Vamos assistir ao aparecimento de novas nações no golfe e vamos ver alguns jogadores asiáticos que vão ser espectaculares, mas questiono o desejo de alguém de estar no topo durante muito tempo. As riquezas são demasiado grandes.

"A era de Jack Nicklaus desapareceu de vez. Nunca mais haverá alguém como ele, penso eu."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com