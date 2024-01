Jack Grealish, recordista de contratações, admite que a mudança para o Manchester City foi "muito mais difícil" do que esperava

Grealish bateu o recorde de transferências britânicas quando se juntou ao City vindo do Aston Villa por uma taxa de 100 milhões de libras (138 milhões de dólares) em 2021.

Ele tem lutado com a forma desde então - marcando quatro gols e registrando seis assistências em jogos da Premier League - mas não houve questionamento do impacto do internacional inglês na quinta-feira.

A 30 minutos do fim do jogo em Stamford Bridge, Grealish saiu do banco e fez um excelente cruzamento para Riyad Mahrez, que rematou à queima-roupa para o golo da vitória.

"Estive toda a minha vida no Villa e nunca tive de mudar, sempre estive habituado a isso", disse Grealish à Sky Sports, reflectindo sobre os últimos 18 meses no Man City.

"Não me tinha apercebido de como é difícil adaptar-me a outra equipa e a outro treinador. Quando cheguei aqui, vou ser honesto convosco, foi muito mais difícil do que eu pensava.

"Na minha cabeça, estava a pensar: Vou para uma equipa que está no topo do campeonato, vou ter muitos golos e assistências. Obviamente que não é esse o caso, é muito mais difícil."

A vitória, que colocou o Man City a cinco pontos do líder da Premier League, o Arsenal, demonstrou a profundidade do plantel do treinador Pep Guardiola.

Mesmo quando Erling Haaland - o principal avançado da equipa, que não tocou na bola durante os primeiros 20 minutos - teve uma noite relativamente moderada, Guardiola pôde recorrer a jogadores como Grealish e Mahrez, no banco, para finalizar uma jogada que deu a vitória.

"Sou um génio", brincou Guardiola mais tarde, quando questionado sobre as substituições que fez na segunda parte. A vitória veio após um frustrante empate em 1 a 1 contra o Everton no sábado, durante o qual Guardiola não fez nenhuma alteração até os 87 minutos.

A vitória chegou numa altura importante da época do Man City. Os seus dois próximos jogos na Premier League são contra o Manchester United e o Tottenham, a 14 e 19 de janeiro - competições potencialmente difíceis, uma vez que o campeão em título procura reduzir a distância em relação ao Arsenal.

O Chelsea, por sua vez, continua em dificuldades sob o comando do técnico Graham Potter e venceu apenas um dos últimos oito jogos da Premier League.

A última derrota significa que os Blues estão em 10º lugar na tabela classificativa, com outro jogo contra o Man City na Taça de Inglaterra no próximo domingo.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com