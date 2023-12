Ja Morant leva os Grizzlies à vitória sobre os Warriors com "um olho bom", enquanto Kerr chama a atenção para o jogo "sujo

O jogo estava empatado no quarto período, 77-77, quando Morant assumiu o controlo. O jogador de 22 anos marcou os últimos 15 pontos de Memphis, ajudando a assumir o controlo do jogo no final e a deixar a sua marca na partida.

Mas terminou o jogo com a visão turva, depois de ter sido atingido no olho durante o terceiro período. Na transmissão televisiva, Morant foi visto a dizer: "Não consigo ver".

Após o jogo, ele explicou que ainda estava lutando com sua visão. "Ainda não consigo [ver]", disse Morant à imprensa. "Consigo ver no meio. Não consigo ver do lado de fora. Levei um soco ao tentar apanhar o ressalto."

Morant acrescentou: "Tenho outro olho bom aqui - visão 20-20 bem aqui. Graças a Deus pelo meu olho direito".

Steph Curry fez 27 pontos, nove ressaltos e oito assistências, enquanto Jordan Poole fez 20 pontos, mas não foram suficientes para o Golden State ultrapassar a jovem estrela de Memphis.

Enquanto o desempenho de Morant deixava o mundo maravilhado, o técnico do Warriors, Steve Kerr, estava concentrado em um incidente no início do Jogo 2.

Kerr insistiu que o avançado dos Grizzlies, Dillon Brooks, "quebrou o código" depois de ter batido na cabeça de Gary Payton II por trás, quando Payton II ia fazer um lay-up, com menos de três minutos de jogo. O defesa dos Warriors sofreu uma fratura no cotovelo após o incidente.

Brooks foi então expulso depois de lhe ter sido atribuída uma falta flagrante 2 - descrita no livro de regras da NBA para o contacto considerado "desnecessário e excessivo" - sobre Payton II.

Kerr classificou a jogada de "suja" numa entrevista a meio do jogo, quando questionado sobre a natureza física do jogo.

"Não, não foi físico, foi sujo", disse Kerr.

"Não sei se foi intencional, mas foi sujo", disse Kerr mais tarde. "O basquetebol dos playoffs é suposto ser físico. Toda a gente vai competir, toda a gente vai lutar por tudo. Mas há um código nesta liga.

"Há um código que os jogadores seguem, segundo o qual não se pode pôr em risco a carreira de um jogador durante a época, derrubando alguém em pleno ar e batendo-lhe na cabeça, acabando por fraturar o cotovelo do Gary", acrescentou.

A expulsão de Brooks segue-se à expulsão do avançado dos Warriors Draymond Green no Jogo 1 da série, também por uma falta flagrante-2.

As equipas vão defrontar-se no jogo 3, na Califórnia, no sábado, com a série melhor de sete empatada a 1-1.

Os Celtics recuperam no Jogo 2 e empatam a série contra os Bucks

Enquanto isso, na Conferência Leste, o Boston Celtics venceu com facilidade o Milwaukee Bucks por 109 a 86 no Jogo 2, empatando a série em um jogo.

Jaylen Brown terminou com um recorde de 30 pontos - 25 dos quais na primeira parte - para além de cinco ressaltos e seis assistências.

"Sabíamos que tínhamos de entrar em campo e jogar como se a nossa época estivesse em risco e foi o que fizemos", disse Brown após o jogo.

"São os playoffs. A sobrevivência do mais forte. Cada jogo conta."

Jayson Tatum continuou o seu grande jogo nos playoffs com 29 pontos e oito assistências, enquanto Grant Williams saiu do banco para lançar 21 pontos e cinco ressaltos para Boston.

Giannis Antetokounmpo, duas vezes MVP, teve dificuldades na primeira parte - terminou o jogo com 11 em 27 de campo - e os Bucks não conseguiram conter uma equipa dos Celtics em brasa, embora o "Greek Freak" tenha terminado com 28 pontos, nove ressaltos e sete assistências.

"São os playoffs", disse Antetokounmpo depois sobre a dura defesa do Celtics que enfrentou. "Eles vão ser mais físicos. Não vai haver muitas faltas, eles vão ser mais activos, mais disciplinados, mas, no fim de contas, a mentalidade é a mesma... Façam eles o que fizerem, a minha mentalidade e a mentalidade da equipa não podem mudar".

O jogo 3 entre as equipas realiza-se no sábado, em Milwaukee.

Fonte: edition.cnn.com