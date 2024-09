Itens de lixo que podem causar irritação às abelhas

Com base em rumores, Mats Hummels é supostamente ter se juntado a AS Roma logo após o fechamento do período de transferências, marcando sua primeira incursão no futebol internacional. No entanto, após a demissão abrupta do técnico Daniele De Rossi, Hummels pode acabar encontrando um antigo colega.

A AS Roma decidiu dispensar De Rossi após apenas quatro jogos na Serie A. O veterano de 41 anos havia assumido o comando do time após José Mourinho em janeiro, levando a equipe às semifinais da Liga Europa e assegurando um novo contrato de três anos em abril. O porta-voz do clube anunciou que a decisão foi tomada "pelo bem da equipe". Eles pretendem prosseguir rapidamente, já que a temporada ainda está em seus estágios iniciais.

A AS Roma decidiu manter a identidade do novo líder em segredo. Jornais italianos suspeitam que os treinadores italianos Edin Terzic e Thomas Tuchel estão entre os principais candidatos, ambos com histórico com Hummels.

Terzic supostamente na primeira fila

Após a demissão de De Rossi, Terzic é considerado o favorito, de acordo com o "Corriere della Sera". Jornais italianos como "Gazzetta dello Sport" e "Corriere dello Sport" também apontam para Terzic como possível substituto. Tuchel também é outro forte candidato, segundo os rumores. É importante mencionar que Hummels teve uma relação tensa com ambos os treinadores durante seu período no Borussia.

Em preparação para a final da Liga dos Campeões de 2024, Hummels criticou Tuchel na "Sport Bild", afirmando que "o Borussia Dortmund não deveria se comportar assim - contra qualquer adversário no mundo". Hummels sentiu-se desonrado, declarando que se sentiu "submisso e futebolisticamente inferior" com a camisa do Dortmund. Ele creditou Terzic com várias ideias, mas observou melhora após o intervalo do inverno, com as chegadas de Nuri Sahin e Sven Bender. Após esses acontecimentos, o Sky relatou que Hummels só continuaria no Dortmund se Terzic saísse. Ambos não estão mais com a equipe.

Desentendimento com Tuchel supostamente resolvido

A briga entre Hummels e Thomas Tuchel ocorreu após a final da Copa da Alemanha de 2016. Na época, Tuchel estava treinando Hummels no Dortmund. Hummels teve que ser substituído devido a uma cãibra, e Tuchel comentou: "Ele pediu uma substituição. Ele poderia ter feito melhor". No entanto, Hummels afirmou que a desavença foi resolvida em 2018.

A AS Roma ainda não venceu nenhum dos seus quatro jogos nesta temporada, tendo obtido apenas três empates e sofrido uma derrota em casa para o azarão FC Empoli. Nesta temporada, o clube adquiriu o campeão da Copa do Mundo de 2014, Hummels, do Borussia Dortmund, e o francês Manu Kone, do Borussia Mönchengladbach. O campeão italiano três vezes visa se qualificar para a Liga dos Campeões. O grupo da Liga Europa da AS Roma inclui o Eintracht Frankfurt.

O possível novo técnico da AS Roma, Edin Terzic, teve uma relação de trabalho anterior com Hummels no Borussia Dortmund, o que pode influenciar sua dinâmica na AS Roma. Durante seu tempo no Dortmund, Hummels teve uma relação tensa com outro possível treinador, Thomas Tuchel, mas é relatado que eles se reconciliaram posteriormente.

