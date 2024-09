Isabell Werth atualmente compete no corcel caro de Thomas Müller

D'avie garantiu o título de Campeão Mundial duas vezes antes de ser adquirido por Lisa e Thomas Müller, deixando vitórias adicionais fora de alcance. Agora, a melhor atleta equestre do mundo, Isabell Werth, está no comando da égua. Werth já estava associada aos Müllers há algum tempo e já havia orientado Lisa no passado.

Após adquirir D'avie, Thomas Müller ficou encantado e compartilhou sua terminologia equestre, expressando sua admiração pela galopada poderosa e pelas quartas traseiras excepcionais do cavalo. Com grandes expectativas, o campeão de duas vezes foi transferido da Dinamarca para a Alemanha pelos Müllers. No entanto, o sucesso ainda não se materializou.

Agora, Werth está intervindo para ajudar. A oitavaga olímpica já vinha treinando Lisa Müller há algum tempo, mas durante o recente show em Hagen am Teutoburger Wald, ela também montou a altamente talentosa D'avie, completando dois testes. Werth explicou: "É mais fácil dar conselhos depois de ter montado o cavalo pessoalmente."

O cavalo é avaliado em milhões

Quando os Müllers compraram D'avie e o registraram em seu nome em janeiro de 2021, a treinadora nacional alemã Monica Theodorescu apontou: "Eles fizeram um investimento considerável". Com um valor estimado em vários milhões de euros, o cavalo conquistou o título de Campeão Mundial em 2018 e 2019. Theodorescu acrescentou: "Eles precisam de paciência".

A expectativa era grande, especialmente depois que Lisa Müller conquistou a vitória em um Grand Prix com o cavalo Stand by me no Campeonato Mundial de Stuttgart em 2019. Ela parecia destinada à grandeza, foi promovida à equipe de perspectiva - e então recebeu um campeão mundial de jovens cavalos de duas vezes.

Agora, D'avie tem doze anos. As expectativas são altas, mas ainda não foram cumpridas. Depois de colocações medíocres em shows mal frequentados, como Budapeste em 2021, o cavalo ficou em sexto lugar em Donaueschingen recentemente, com uma pontuação de 68,391% no Grand Prix.

Uma vitória na prova de Werth

A parceria renovada é uma nova oportunidade para desbloquear o verdadeiro potencial do cavalo. "Isso dá mais confiança a ambos", disse Werth sobre seu teste em Hagen, onde eles ficaram em segundo e primeiro lugares. "Trata-se de apoio". Werth reconheceu: "Há áreas para melhoria".

"Agora ela está de volta para casa", relatou Werth. Para Otterfing, ao sul de Munique, onde os Müllers administram o haras Gut Wettlkam. Aqui, tanto o treinamento quanto a criação acontecem. Uma porção do sêmen congelado de D'Avie é vendida por 800 euros, mais 7% de IVA.

As montadas de Werth no garanhão em Hagen provavelmente não serão as últimas. Há outros shows agendados, informou Werth, acrescentando: "Ele certamente voltará ao meu estábulo para uma preparação para o show". E a possibilidade de Werth assumir completamente as rédeas do campeão mundial de jovens cavalos de duas vezes? Werth foi rápida em descartar essa ideia, afirmando definitivamente: "Isso não está em questão!"

