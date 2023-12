Irv Cross, estrela da NFL dos anos 60 e pioneiro da radiodifusão, tinha a forma mais grave de CTE quando morreu

"O Sr. Cross foi diagnosticado durante a vida com um ligeiro défice cognitivo e, na autópsia, foi-lhe diagnosticada uma encefalopatia traumática crónica (CTE) de fase 4, que é o tipo mais grave da doença", afirmou a Dra. Ann McKee, directora do Centro CTE da Universidade de Boston, num comunicado. "Ele é um dos 345 ex-jogadores da NFL diagnosticados com CTE pelo BU CTE Center e pela equipa do banco de cérebros UNITE, entre 376 ex-jogadores da NFL estudados".

Os ex-jogadores estudados pelo BU CTE Center optaram por doar seus cérebros para o centro ou tiveram seus cérebros doados por suas famílias após suas mortes.

A CTE, uma doença neurodegenerativa do cérebro, pode ser encontrada em indivíduos que foram expostos a traumas repetidos na cabeça. Estudos descobriram que golpes repetidos na cabeça - mesmo sem concussão - podem resultar em CTE.

A doença, que só pode ser formalmente diagnosticada através de uma autópsia, é patologicamente marcada por uma acumulação de proteína tau no cérebro, que pode desativar as vias neuronais e conduzir a uma série de sintomas, incluindo perda de memória, confusão, perturbações do raciocínio, agressividade, depressão, ansiedade, problemas de controlo dos impulsos e, por vezes, comportamento suicida.

A viúva de Cross descreveu a luta que ele enfrentou.

"Durante os últimos cinco anos da sua vida, Irv deixou de poder fazer as coisas de que gostava e os seus problemas de equilíbrio, memória e delírios eram muito embaraçosos e deprimentes para ele", afirmou Liz Cross num comunicado. "A sua vida tornou-se uma luta constante e ele suspeitava que fosse devido a CTE. Agora que sabemos com certeza, Irv gostaria que outros aprendessem sobre a doença e os riscos de jogar futebol americano, especialmente para as crianças".

Cross, duas vezes cornerback da Pro Bowl que foi recrutado em 1961, jogou nove épocas na NFL - seis nos Philadelphia Eagles e três nos Los Angeles Rams.

Regressou a Filadélfia em 1969, tornando-se jogador e treinador. Depois de se reformar em 1970, tornou-se treinador adjunto dos Eagles.

Nas suas nove épocas, Cross teve 22 intercepções, 14 recuperações de fumble e dois touchdowns defensivos.

Depois da sua carreira na NFL, Cross tornou-se o primeiro analista desportivo afro-americano na televisão nacional, quando trabalhou para a CBS Sports como analista e comentador da NFL de 1971 a 1994.

Foi pivô do programa vencedor de um Emmy "The NFL Today", desde a sua criação em 1975 até 1989. Cross também cobriu outros desportos, incluindo a NBA, o atletismo e a ginástica.

Em 2009, Cross recebeu o prémio Pete Rozelle Radio-Television Award do Pro Football Hall of Fame. O prémio, atribuído anualmente, reconhece "as contribuições excepcionais de longa data para a rádio e a televisão no futebol profissional".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com