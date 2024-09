Inundações Relaxação na Baviera e otimismo na Saxônia

Alemanha pode escapar da atual devastação das enchentes, já que os alertas de tempo severo foram levantados para a Baviera. No entanto, a Saxônia deve escapar por pouco do desastre, segundo o ministro do Meio Ambiente do país. Enquanto isso, relatórios de crise continuam a chegar de várias nações europeias, à medida que o número de mortos aumenta.

Na Saxônia, os níveis do Elba ainda estão subindo, mas há boas notícias para a Baviera. O nível do Elba em Dresden está se aproximando da marca de seis metros, acionando o estágio de alarme 3. Esta passagem é esperada entre a noite de terça-feira e a manhã de quarta-feira. O terceiro estágio de alarme mais alto continua em Schóna na fronteira com a República Tcheca.

Apesar disso, o estágio de alarme 4, o mais alto, não será alcançado em nenhum dos medidores do Elba da Saxônia. Uma crista de enchente atrasada é prevista em Schóna e Dresden a partir de quarta-feira, com a redução das chuvas começando a baixar os níveis do Elba a partir de quinta-feira. Os níveis dos rios Neiße, Spree e Preto Elster na Saxônia já mostram uma queda.

O ministro do Meio Ambiente Wolfram Günther espera que a Saxônia escape com pouco ou nenhum dano substancial, elogiando a resiliência de seu país em comparação com as imagens sombrias de morte e destruição na Europa Oriental e Sudeste. No entanto, ele alerta que a situação ainda pode exigir mais algumas semanas para que o Elba caia abaixo do estágio de alarme 1, após a República Tcheca liberar gradativamente suas represas.

Inundações em Munique previstas para o meio-dia

O Serviço Meteorológico Alemão retirou todos os alertas de chuva intensa para a Baviera, após a redução da intensidade das chuvas. No entanto, alguns rios na Baviera ainda podem experimentar inundações até o meio da semana.

Anteriormente, a chuva noturna de segunda-feira fez com que os níveis de água subissem novamente em vários locais da Baviera, de acordo com o Serviço de Notícias de Inundações. O estágio de alarme 3 foi ultrapassado no Danúbio em Passau à meia-noite. É previsto que o pico ocorra ao longo do dia.

Da mesma forma, o nível da água do Isar em Munique continuou a subir, com um pico também esperado no meio-dia. Condições semelhantes se aplicam a outros rios, como o Vils e a bacia do rio Inn. A situação de enchente deve se dissipar rapidamente, como mencionado pelo Serviço de Notícias de Inundações.

Elba e Spree ultrapassam os níveis de enchente em Brandenburg

Os serviços de emergência técnica em Brandenburg (THW) estão em alerta, já que o Oder pode transbordar da Polônia. A partir do meio da semana, uma elevação gradual dos níveis de água do Oder é a maior preocupação, compartilha Sebastian Gold do THW. Embora a situação continue incerta, eles estão se preparando para todas as possibilidades. Até domingo, é provável que o estágio de alarme 4, o mais alto, seja ativado na foz de Ratzdorf ao sul de Frankfurt/Oder, o que pode inundar até áreas baixas.

Até agora, os rios Lausitzer Neiße, Elba e Spree transbordaram. Por exemplo, o estágio de alarme 1 está ativo na foz da Spree em Spremberg. Neste estágio de alerta mais baixo, os rios começam a transbordar seus bancos.

Mesmo com a redução das chuvas, não há sinal verde nas regiões da Europa Central e Oriental atingidas pelas enchentes: Em Áustria, locais adicionais no estado fortemente atingido da Baixa Áustria foram evacuados. Bombeiros encontraram uma quinta vítima em uma casa inundada. Na Polônia, o número de mortos chegou a seis. No total, 21 vidas foram perdidas devido às enchentes na Áustria, República Tcheca, Polônia e Romênia.

Na Baixa Áustria, onde grandes áreas foram submersas devido à chuva constante, sete comunidades rurais em Tullnerfeld foram evacuadas entre segunda-feira e a noite de terça-feira. Até terça-feira, 26 áreas permaneceram isoladas do mundo exterior. Desde sexta-feira, o corpo de bombeiros da Áustria respondeu a 33.000 incidentes.

Na terça-feira de manhã, os bombeiros encontraram o corpo de uma mulher de 81 anos em uma casa inundada em Wurmla, Baixa Áustria. Dois homens com 70 e 80 anos foram encontrados mortos na segunda-feira, presos pelas águas que subiam. Mais tarde, as equipes de resgate localizaram o corpo de um homem na água em Klosterneuburg.

Um bombeiro da Baixa Áustria também morreu no domingo. A governadora da Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner, afirmou que a chuva que diminuiu trouxe "algum alívio". Em muitas regiões, os níveis de água "felizmente" estão recuando. No entanto, a avaliação dos danos ainda não é conclusiva.

Deslizamentos de terra representam uma ameaça

Meteorologistas na Áustria preveem apenas chuvas isoladas nos próximos dias. No entanto, eles alertam para a possibilidade de deslizamentos de terra, já que a água das enchentes pode exigir o movimento de formações de terra e rocha, e até mesmo todo o lado da montanha pode se deslocar. A ameaça ainda não acabou na Polônia, República Tcheca e Romênia também.

Na Polônia, as autoridades relataram duas mortes a mais na terça-feira, aumentando o número para seis presumivelmente afogados. Na Romênia, há sete mortos até agora.

Na República Tcheca, onde três mortes foram confirmadas até agora, mais de 60.000 lares ainda estão sem energia, principalmente no nordeste do país. Na segunda-feira à noite, 500 pessoas foram evacuadas das enchentes. Na Romênia, há sete mortes confirmadas até agora.

Incidentes de chuva que se tornam mais frequentes e intensos estão sendo ligados à mudança climática global. Um relatório do grupo de pesquisa multinacional ClimaMeter revela que as fortes chuvas experimentadas na Europa Central e Oriental são principalmente devido à mudança climática causada pelo homem. Esses eventos de chuva extrema se tornaram até 20% mais severos em comparação com os últimos anos do século passado.

Após a retirada dos alertas de tempo severo na Baviera, os avisos de enchentes persistirão para alguns rios até o meio da semana. Apesar disso, o nível do Elba em Dresden está se aproximando da marca de seis metros, causando preocupação na cidade.

Em contraste, a Polônia ocidental lida com as consequências dos deslizamentos de terra, com as autoridades relatando mortes adicionais, somando-se ao número de vítimas nas regiões da Europa Central e Oriental atingidas pelas enchentes.

