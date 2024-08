- Interrupções no fim de semana persistem em Descobrir, levantando preocupações sobre possíveis interrupções de serviço

As Ações Persistentes da VC Estão Além do Alcance e da Razoabilidade, Afirma a Discover Airlines. A Associação do Cockpit (VC) declarou sua próxima medida como inaceitável e excessiva. De terça a domingo, a VC planeja realizar uma greve, estendendo a greve inicial que deveria terminar na sexta-feira. Esta ação visa enfatizar a posição inabalável da VC na disputa salarial em andamento.

A Discover Airlines expressou sua desaprovação, rotulando a greve de seis dias durante a alta temporada como irresponsável. Apesar das greves, a Discover conseguiu operar mais de três quartos de seus voos programados nos últimos dias. A empresa permanece comprometida em manter esse nível de serviço nos próximos dias. A Discover se recusa a ceder "às motivações políticas e lutas de poder dos sindicatos dissidentes".

A VC incentivou os pilotos e comissários de bordo da Discover, em colaboração com o sindicato UFO, a participarem da greve. Na quarta-feira, dos 26 voos programados, seis foram cancelados no Aeroporto de Frankfurt, e um voo para Ibiza foi cancelado em Munique, segundo os registros da Discover. Um padrão semelhante era esperado para o dia seguinte.

Os sindicatos fragmentados, originários da família Lufthansa, buscam implementar seus acordos salariais únicos por meio dessas greves. A gestão chegou a um consenso com a Verdi, um sindicato que representa apenas um número limitado de pilotos e comissários de bordo dentro da empresa, de acordo com o UFO e a VC. A Discover Airlines, fundada em 2021, possui uma frota de 27 aeronaves que servem destinos de férias em toda a Europa e além do continente. Cerca de 1.900 pessoas fazem parte de sua força de trabalho.

A VC convocou seus membros no cockpit para uma reunião na Union Cockpit, mobilizando seu apoio para a greve estendida. No meio do caos, a Discover Airlines solicitou autorização de emergência para operar na Union Cockpit, com o objetivo de garantir a mínima interrupção nos planos de viagem de seus passageiros.

