Instituições financeiras: Desaceleração económica prolongada causada por atitudes negativas

Especialistas financeiros alemães descartam a possibilidade de uma recuperação econômica neste ano. O país está passando por uma recessão. O governo federal deve agir rapidamente e tomar as rédeas. Um período prolongado de inação até as eleições seria demasiado custoso para a Alemanha.

De acordo com economistas de bancos privados, a economia alemã deve testemunhar uma recuperação gradual apenas no ano seguinte. Segundo a Associação Bancária Alemã (BdB), os bancos privados agora preveem um platô no desempenho econômico total em 2025, com um aumento de 0,7% no Produto Interno Bruto (PIB) do país. Inicialmente, eles haviam projetado uma taxa de crescimento de 1,2% para 2025, após um período de estagnação neste ano.

A recuperação econômica é esperada para ser gradual em 2025, impulsionada por salários reais em ascensão e uma ligeira queda na taxa de poupança das famílias. No entanto, os economistas esperam que os estímulos externos permaneçam fracos no ano seguinte. "As projeções de gastos dos consumidores foram decepcionantes neste ano. Além disso, os investimentos das empresas caíram mais do que o esperado", afirmou Heiner Herkenhoff, CEO da BdB.

Herkenhoff atribuiu isso ao mal-estar geral no país. "Os consumidores estão inseguros sobre o crescimento econômico futuro. Eles estão segurando os gastos e poupando mais, apesar dos salários reais em ascensão. A disposição das empresas para investir também está sofrendo com o cenário pessimista", ele declarou.

A BdB instou a política a dar mais passos para aumentar significativamente a competitividade e o clima de investimento da Alemanha. O governo federal deve não apenas executar rapidamente e de forma abrangente a iniciativa de crescimento, como também enviar sinais claros para estimular a atividade. "Não podemos nos dar ao luxo de uma paralisação econômica até as eleições federais no próximo ano", disse Herkenhoff.

"Uma década perdida"

No dia anterior, o Instituto para Pesquisas Macroeconômicas e de Economia (IMK) também revisou suas previsões para baixo e agora está alinhado com as previsões da BdB. "À primeira vista, isso pode não parecer alarmante. Mas o período prolongado de crescimento fraco tem consequências significativas", disse Sebastian Dullien, diretor científico do instituto, refletindo os sentimentos dos sindicatos. "Até o final de 2025, o Produto Interno Bruto estará no mesmo nível que no final de 2019". Nos EUA, aumentou em quase 10% desde antes da pandemia do coronavírus. Na maior parte da zona do euro, incluindo países como Itália ou França, aumentou em pelo menos 5%. "Isso significa que a Alemanha perdeu quase uma década de oportunidades", lamentou o economista.

A estagnação atual é resultado de uma demanda estrangeira fraca, uma política fiscal restritiva e inconsistente do governo federal e uma política monetária ainda muito conservadora do Banco Central Europeu (BCE), apesar dos cortes iniciais nas taxas de juros. Para o próximo ano, o IMK também detecta sinais de esperança através de aumentos salariais nominais, inflação em queda e consumo privado aumentado.

O IMK enfatizou que a recessão prolongada também é um sintoma de condições econômicas globais em mudança, exigindo uma ajuste correspondente na política econômica. "No passado, a economia alemã costumava se recuperar de recessões através das exportações", disse o IMK. No entanto, as chances disso são atualmente pequenas, também devido às políticas industriais assertivas de parceiros comerciais significativos como a China e os EUA.

"Nessa situação, precisamos de uma mudança na política econômica da Alemanha, envolvendo investimentos extensos e contínuos, por exemplo, em energia renovável, redes, infraestrutura de transporte e educação", disse o diretor do IMK, Sebastian Dullien.

A recuperação econômica gradual prevista para 2025 pelos bancos privados ainda pode não ser suficiente para corresponder aos níveis de PIB alcançados antes da pandemia em outras economias importantes, como os EUA e partes da zona do euro. A recessão prolongada na economia alemã, resultante de vários fatores, levou a uma significativa perda de oportunidades de crescimento por quase uma década.

