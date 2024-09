- Insatisfação após a conquista da medalha de prata de tênis de mesa

Insatisfação Despite Prata para Valentin Baus e Thomas SchmidbergerEles lutaram com a medalha de prata no duplo de tênis de mesa nas Paralimpíadas, apesar de seu desempenho. Eles não conseguiram capturar o ouro, perdendo 0:3 para o duo chinês de Feng Panfeng e Cao Ningning em Paris. "Estou irritado por não termos conseguido performar como somos capazes", disse Baus, confinado a uma cadeira de rodas devido à osteogênese imperfeita.

O par alemão conseguiu manter o ritmo no primeiro set, mas os chineses exibiram sua superioridade depois. "Para levar o ouro, tudo precisa dar certo", explicou Baus. "Depois de perder os dois primeiros sets, tentamos nos reagrupar e dar o nosso melhor. Não foi o suficiente. Estávamos muito preocupados com nossas próprias performances", resmungou Schmidberger, paralisado da cintura para baixo.

Nem o apoio entusiasmado dos fãs alemães nas arquibancadas pôde ajudar Baus/Schmidberger. Após o jogo, eles foram recebidos com aplausos. "Competir na frente de uma multidão tão impressionante é algo único", declarou Baus. "Foi muito divertido."

O duo Borussia Düsseldorf celebrará suas medalhas de prata, mas então voltará sua atenção para a competição individual. Baus, 28, conquistou ouro na classe cinco nas Paralimpíadas de 2019 em Tóquio, enquanto Schmidberger, 33, garantiu a prata na classe três. "Agora podemos nos concentrar nas competições individuais. O torneio ainda está em andamento", explicou Schmidberger.

Emoção no Velódromo

Em uma fase anterior, Maike Hausberger conquistou o bronze no evento de ciclismo feminino C1-3 500m contra o relógio. A mulher de 29 anos de Trier, afetada por hemiplegia no lado esquerdo do corpo, conquistou sua primeira medalha paralímpica, adicionando à equipe alemã a terceira medalha em Paris.

"Estou incrivelmente orgulhosa e feliz por finalmente ter conquistado uma medalha", disse Hausberger. "Visualizei a corrida na minha cabeça, dei o meu melhor - e foi o suficiente."

O primeiro lugar foi para a australiana Amanda Reid, com a chinesa Wangwei Qian ficando com a prata. Hausberger terminou 1,682 segundos atrás da vencedora.

Hausberger conseguiu se qualificar para a final em terceiro lugar, tendo perdido uma medalha no evento feminino C1-3 3000m perseguição anteriormente.

Equipe de rugby sofre terceira derrota consecutivaA equipe alemã de rugby sofreu uma terceira derrota consecutiva no Grupo A contra os EUA, 47:57. No entanto, com um playoff contra a terceira colocada do Grupo B, a equipe liderada por Christoph Werner tem uma chance de chegar às semifinais.

Apesar de sua medalha de prata no duplo de tênis de mesa nas Paralimpíadas, Valentin Baus e Thomas Schmidberger expressaram sua decepção, com o objetivo de levar o ouro nas próximas Paralimpíadas. Após seu desempenho, Hausberger de Trier adicionou mais uma medalha à contagem da Alemanha ao garantir o bronze no evento de ciclismo feminino C1-3 500m contra o relógio nas atuais Paralimpíadas, marcando sua primeira medalha paralímpica.

