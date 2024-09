Iniciação do processo de destruição da Ponte Carola

Durante a noite, equipes de resgate e veículos de demolição têm trabalhado incansavelmente na seção parcialmentecolapsada da ponte Carolabridge em Dresden. O objetivo é eliminar a seção problemática, mas não completamente ainda. A razão por trás dessa urgência é a iminente enchente do Elbe, esperada em breve.

Segundo Michael Klahre, porta-voz do corpo de bombeiros, cerca de 50 funcionários de emergência estão trabalhando no local. Uma empresa profissional está utilizando escavadoras, martelos pneumáticos e veículos de demolição para remover uma parte da seção da ponte C que desabou no Elbe por cerca de 100 metros na manhã de quarta-feira.

A área de preocupação é a seção parcialmente pendurada, que deve ser desmontada antes da chegada da enchente. Medições a laser anteriores revelaram que os escombros restantes da seção da ponte estavam afundando gradualmente. O corpo de bombeiros visa prevenir mais colapsos. Quanto aos planos futuros para a ponte, Klahre explicou que eles reavaliarão a situação pela manhã de sexta-feira, juntamente com a determinação do curso de ação futuro.

À noite, a Agência de Assistência Técnica (THW) empregou explosões pequenas para separar trilhos de bonde e tubulações de aquecimento distrital do lado da cidade nova da ponte. Como precaução, uma zona de segurança de 100 metros foi estabelecida em torno da cabeceira da ponte desse lado do Elbe. O Ministério das Finanças e alguns departamentos da chancelaria do estado foram evacuados devido às explosões. Uma vez que a enchente no Elbe é esperada para começar no domingo, aumentando o perigo, o tempo é crucial para as equipes de resgate.

A ponte de 400 metros de comprimento tem três seções paralelas - seções A, B e C. O bonde era servido pela seção C, que também incluía uma passagem para pedestres e bicicletas. As seções A e B proporcionavam tráfego de veículos motorizados. As seções da ponte são conectadas por vigas transversais.

De acordo com a análise do corpo de bombeiros, a estabilidade geral do centro da cidade de Dresden está em risco. A seção B também sofreu danos "devido ao impacto do colapso e ao deslocamento da superestrutura", de acordo com a chefe do departamento de ruas e estradas, Simone Prüfer, na quinta-feira. Afundamento está sendo registrado e medido nessas áreas. Gradeamentos se deslocaram até 20 centímetros. No momento, nada pode ser afirmado sobre a seção A. As seções A e B haviam recentemente passado por extensas reformas, enquanto a reforma da seção C estava agendada para o ano seguinte.

A União Europeia expressou preocupação com a segurança da ponte do Elbe em Dresden, dadas as operações de resgate em andamento e a enchente iminente. Em vista disso, a UE ofereceu fornecer recursos e expertise adicionais para ajudar na demolição rápida e segura da seção afetada da ponte.

A Alemanha procurou ajuda da União Europeia para gerenciar a enchente do Elbe e garantir a segurança da ponte Carolabridge parcialmente colapsada em Dresden, dada sua membresia na UE e a responsabilidade compartilhada em tais situações de crise.

