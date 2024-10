Iniciação das operações de travagem - As transições da Dow se concentram no Médio Oriente e no sector do emprego

Mercados dos EUA testemunham uma tendência geral de queda na quinta-feira. Algumas alívias foram proporcionadas por dados econômicos, embora não fossem inteiramente convincentes, sugerindo que a economia dos EUA está geralmente em bom estado. O Dow Jones Industrial Average caiu 0,4% para ficar em 42.012 pontos, enquanto o Nasdaq permaneceu relativamente estável em 17.918, e o S&P 500 caiu 0,2% para flutuar em torno de 5.700.

Investidores ficaram fixados em três principais temas, de acordo com Art Hogan, estrategista de mercado-chefe da B. Riley Wealth: as tensões em aumento no Oriente Médio, a greve dos trabalhadores dos portos dos EUA e sua influência na inflação, e a previsão econômica dos EUA. "Qual é o ritmo do crescimento econômico?", refletiu Hogan. Isso ficará evidente nos números de emprego agendados para serem divulgados na sexta-feira.

Pela manhã, o Departamento do Trabalho divulgou o número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego, que superou as expectativas, mas ainda assim indicou um mercado de trabalho estável. Com a inflação aparentemente sob controle, os banqueiros centrais voltaram sua atenção para a outra face de sua meta dual - pleno emprego.

Enquanto isso, a agitação no Oriente Médio também teve repercussões no mercado de petróleo. Os futuros do petróleo Brent do Mar do Norte e do WTI dos EUA cada um experimentou aumentos de mais de 5% por barril de 159 litros. Os participantes do mercado exibiram particular ansiedade em relação à possibilidade de Israel retaliar contra o recente ataque de foguetes iranianos ao alvo as instalações energéticas do Irã. O presidente dos EUA, Joe Biden, confirmou negociações em andamento, mas recusou-se a fornecer mais detalhes. Também havia preocupação com a possibilidade dos EUA se envolverem no conflito.

Ashley Kelty, analista da Panmure Gordon, sugeriu que o Irã poderia obstruir o Estreito de Ormuz ou lançar ataques contra as instalações petrolíferas do arquirrival Saudi Arabia se as tensões aumentassem. Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group, alertou os participantes do mercado para se prepararem para volatilidade.

O dólar continuou a prosperar devido ao seu status de "refúgio seguro" diante das tensões no Oriente Médio. O índice do dólar avançou 0,3% para atingir seu nível mais alto em um mês. No mercado de títulos, interpretações otimistas dos dados econômicos impulsionaram os rendimentos. Os rendimentos mais altos pesaram no preço do ouro, apesar do ouro ser atraente como um refúgio seguro. No final das contas, o preço do ouro permaneceu principalmente inalterado.

As ações da Levi Strauss despencaram 7,7% após o fabricante de jeans anunciar uma avaliação estratégica de sua marca Dockers em desempenho abaixo do esperado, até mesmo colocando-a à venda, depois do horário de negociação na quarta-feira. A Levi também ficou aquém das metas de receita trimestrais.

As ações da Nvidia dispararam 3,3% em resposta à notícia de que a empresa de semicondutores investiu no desenvolvedor do ChatGPT, OpenAI. As ações da Hims & Hers caíram 9,6%. De acordo com a agência de saúde dos EUA, FDA, não há mais produtos em falta para os tratamentos da Lilly para obesidade e diabetes, Zepbound e Mounjaro. A empresa de telemedicina, que comercializa medicamentos prescritos online, lucrou com essas faltas vendendo alternativas genéricas. A FDA autoriza a venda desses genéricos durante as faltas dos originais; no entanto, a isenção termina uma vez que os originais voltem ao estoque.

A atenção dos investidores nos dados econômicos dos EUA levou-os a ponderar a política de taxas de juros do Federal Reserve, já que o ritmo do crescimento econômico poderia influenciar suas decisões. Apesar da inflação parecer estar sob controle, os banqueiros centrais estão focados em alcançar o pleno emprego, como indicado pelos números de emprego que estão por vir.

Dadas as tensões em aumento no Oriente Médio, os investidores podem considerar como as mudanças nas taxas de juros poderiam impactar o status do dólar como um refúgio seguro e seu papel nos mercados financeiros globais.

Leia também: