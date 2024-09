- Infractores de lei em fuga: procurados pelas autoridades austríacas

Na Áustria, as autoridades estão à caça de um dos três foragidos que conseguiram escapar de uma prisão de alta segurança na Baviera. Em agosto, um dos três homens foi preso na região austríaca da Estíria. Agora, há uma busca ativa por um segundo suspeito, que foi visto recentemente no distrito de Hartberg-Fürstenfeld, na Estíria, segundo a polícia local.

O indivíduo é suspeito de estar se deslocando em um sedan de luxo preto. O carro e suas placas são considerados roubados, de acordo com as autoridades. Eles estão pedindo informações ao público e emitiram um alerta de que o foragido pode ser violento.

Escape no final de agosto

Três presos fizeram uma fuga ousada do hospital distrital de Straubing em 17 de agosto. Eles conseguiram subjugar um funcionário do hospital e abrir à força uma porta ameaçando-o de morte. Eles são considerados perigosos devido ao seu histórico de danos à propriedade e crimes relacionados a drogas e estão atualmente sob cuidados compulsórios no BKH.

No mês passado, a polícia realizou buscas em dois apartamentos localizados na Renânia do Norte-Vestfália em busca de um dos fugitivos. Durante a investigação sobre possíveis ligações dos suspeitos, a polícia descobriu os endereços em Witten (distrito de Ennepe-Ruhr). Infelizmente, o suspeito não foi encontrado lá.

O foragido, recentemente visto na Áustria, pode ter cruzado a fronteira para a Alemanha, devido à sua proximidade. A polícia da Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha, deve estar atenta devido ao histórico do suspeito e ao sedan de luxo roubado.

