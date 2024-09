Informações sobre a prisão do jogador dos Miami Dolphins, Tyreek Hill, pelas autoridades.

Hill foi detido poucas horas antes de enfrentar os Jacksonville Jaguars, segundo a descrição de seu agente de uma infração de trânsito. Na noite de segunda-feira, o departamento de polícia liberou imagens do incidente.

O principal receptor do jogo, que marcou um impressionante touchdown de 80 jardas na emocionante vitória por 20-17 contra os Jaguars, expressou confusão sobre sua altercação pré-jogo com as autoridades.

Após seu touchdown contra os Jaguars, Hill imitou estar algemado, colocando os braços atrás das costas com os pulsos unidos.

Aqui estão os detalhes da detenção pré-jogo de Hill no domingo:

Imagens da câmera do corpo mostram Hill sendo retirado do carro

O Departamento de Polícia do Condado de Miami-Dade (MDPD) surpreendentemente liberou imagens do incidente na noite de segunda-feira, que foram gravadas em câmeras corporais da polícia.

A diretora do departamento, Detetive Stephanie V. Daniels, afirmou em um comunicado à imprensa: "Enquanto o protocolo padrão é liberar imagens de câmeras corporais após o processo de revisão interna estar completo, estamos liberando as imagens disponíveis - um total de 105 minutos e 33 segundos - no dia seguinte ao incidente para reafirmar nosso compromisso em informar o público."

As imagens mostram um policial se aproximando do carro de Hill e batendo na janela depois que Hill sinalizou para ele parar. Hill baixa a janela quando o policial bate e diz: "Ei, não bata na minha janela assim". O policial pergunta por que Hill não está usando o cinto de segurança. Hill não responde e repete: "Não bata na minha janela assim".

O policial pergunta por que Hill tinha a janela fechada e explica que teve que bater para informar Hill de sua presença.

"Me dê meu ticket, cara, para eu poder ir. Vou me atrasar. Faça o que tem que fazer", disse Hill antes de subir a janela.

O policial instrui-o a manter a janela baixa e bate novamente, mas Hill não parece responder. Outro policial bate novamente e instrui Hill a manter a janela baixa. Hill baixa a janela slightly e diz: "Não me diga o que fazer".

O policial ameaça fazer Hill sair do veículo se ele não obedecer e imediatamente ordena que ele saia. Outro policial abre a porta do carro de Hill e começa a puxá-lo para fora, dizendo: "Saia!" enquanto Hill responde: "Estou saindo".

Duas oficiais são vistas empurrando Hill ao chão enquanto outro fica em pé. Hill é ouvido dizendo "Estou sendo preso" várias vezes, e o oficial que o segura fisicamente diz: "Quando nós mandamos você fazer alguma coisa, você faz. Você entende? Você entende? Não do jeito que você quer, mas do jeito que nós mandamos. Você é um pouco mudado."

Hill é ouvido dizendo "Estou saindo, estou saindo", e o mesmo oficial diz: "Tarde demais".

"Tudo bem, cara, me leve para a cadeia, cara faça o que tiver que fazer", diz Hill. "Vamos", responde o oficial.

O tempo entre quando o policial primeiro bateu na janela de Hill e quando ele foi algemado no chão é de aproximadamente 1,5 minuto. Os oficiais então ajudam Hill a se levantar e o fazem sentar no meio-fio. Enquanto um oficial o guia lentamente para sentar no chão, Hill diz: "Espere, cara. Acabei de fazer uma cirurgia no joelho". Enquanto fala, outro oficial vem atrás dele e coloca um braço em volta do peito. Começa a puxar Hill para baixo enquanto Hill repete: "Acabei de fazer uma cirurgia no joelho".

O oficial que segura Hill diz: "Sério, que coincidência. Você fez uma cirurgia nas orelhas quando nós mandamos você baixar a janela?"

"Cara, relaxa!" Hill grita.

Hill fala com a CNN, dizendo que ainda está em choque

Hill falou com a CNN's Kaitlan Collins na segunda-feira, contando que tudo aconteceu muito rápido.

"Eu estava seguindo as regras. Não estava me mexendo rápido porque você sabe que tenho lesões, tenho coisas com as quais lido. Jogo um esporte físico, tenho feito isso por um tempo agora, então estou lidando com algumas coisas. Acho que os oficiais sentiram que eu não estava fazendo no ritmo deles. Estava, mas ainda estou meio em choque com isso", disse Hill. "Estou envergonhado."

Hill também discutiu o momento em que a situação piorou, dizendo que começou quando os oficiais pediram que ele baixasse a janela do carro.

"Quando o oficial veio e bateu na minha janela, eu baixei a janela, cooperei, dei meu ID. Depois disso, eu subi a janela, e depois disso, eu a baixei novamente, e então ele voltou à janela e disse: 'Baixe a janela agora, baixe a janela' e então eu baixei", disse Hill.

"Não queria criar uma cena porque... se eu baixar a janela, as pessoas passando, dirigindo, vão notar que sou eu e vão começar a tirar fotos. Não queria criar uma cena, só queria pegar o ticket e depois seguir meu caminho e ter um ótimo domingo."

O jogador de 30 anos foi questionado sobre uma citação anterior de que a situação poderia ter sido diferente se ele não fosse Tyreek Hill.

"De verdade, é a verdade. Se eu não fosse Tyreek Hill, no pior cenário, teríamos uma história diferente. Tyreek Hill foi baleado na frente do Hard Rock Stadium, esse é o pior cenário", disse Hill. "É louco que eu e minha família tivemos que passar por isso."

Em relação ao incidente envolvendo Tyreek Hill, fui obrigado a iniciar uma investigação interna para analisar a situação de forma minuciosa. Um dos oficiais envolvidos foi temporariamente designado a funções não ativas até o término da investigação, declarou Daniels em um comunicado.

"Valorizo a transparência e a responsabilidade dentro de nossa comunidade, e estou comprometido em manter esses princípios quando se trata de meus oficiais."

O representante de Hill, Drew Rosenhaus, descreveu a situação como "triste, perturbadora e injustificada". Rosenhaus expressou seu choque com o desdobramento dos eventos, afirmando: "Tyreek estava apenas tentando seguir sua rotina, se preparar para o jogo e fazer seu trabalho. As ações dos policiais em relação a ele foram inexcusáveis - detendo-o, forçando-o ao chão e usando força desnecessária contra ele. É devastador."

Em uma discussão separada com a ESPN, Rosenhaus afirmou que Hill não sofreu ferimentos físicos, mas ficou emocionalmente abalado após o episódio. Ele acrescentou ainda: "Tyreek regularmente expressa seu respeito pela polícia. Ele até expressou seu desejo de se tornar um oficial de polícia algum dia. No entanto, esse incidente o deixou incrédulo."

Jogador adicional dos Dolphins detido

Outro jogador dos Dolphins, Calais Campbell, também foi algemado após intervir para resolver a situação com os oficiais.

Falando à ESPN, Campbell, um jogador veterano da NFL com 17 anos de experiência, compartilhou sua experiência de chegar ao local, tentar desescalatar a situação e acabar sendo detido pela polícia.

O defensive tackle saiu do carro com as mãos levantadas, aproximou-se dos oficiais e explicou sua amizade com Hill. Ele expressou sua crença de que a situação poderia ter sido evitada. O oficial, porém, instruiu Campbell a sair, ameaçando rebocar seu carro se ele não obedecesse.

"Disse ao oficial que iria me mover para onde ele quisesse, mas não estava deixando o local. Este era meu amigo de quem estávamos falando, e eu pretendia ficar ao lado dele durante esse momento difícil", relatou Campbell.

Quando Campbell se recusou a sair, o oficial alegou que ele estava sendo preso e o algemou.

Campbell mencionou que o tight end Jonnu Smith também estava presente no local, já que Hill implorou a ambos de seus companheiros de time que não o abandonassem.

O seis vezes All-Pro expressou sua gratidão aos seus companheiros de time pelo apoio durante o incidente. "Essas situações podem se intensificar rapidamente. Temos visto tais intensificações resultarem em resultados horríveis nos Estados Unidos. Nossa presença no local pode ter evitado um potencial desastre", comentou Campbell.

Sindicato da polícia defende oficiais

O sindicato da polícia que representa os oficiais envolvidos defendeu suas ações.

"Ao encontrar Hill, ele não coopération com os oficiais, o que, de acordo com a política, exigiu que ele fosse algemado para garantir a segurança deles", declarou Steadman Stahl, presidente da Associação de Policiais Beneméritos da Flórida do Sul, em um comunicado à CNN.

"Hill continuou a ser não cooperativo, recusando-se a sentar, o que levou a uma redireção ao chão. Uma vez que a situação foi resolvida em alguns minutos, Hill recebeu multas de trânsito e foi liberado.

"Esperaremos os resultados da investigação, mas, até esse ponto, apoiamos as ações de nossos oficiais, enfatizando a necessidade de comunicação aberta e colaboração a partir de agora", concluiu Stahl.

A prefeita do Condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, elogiou os passos rápidos tomados pelo departamento de polícia para investigar a situação após o incidente.

"Em anos recentes, nosso país tem lutado com debates importantes sobre a conduta policial, e o processo de revisão interna proporcionará clareza sobre por que as ações dos oficiais, como vistas nas filmagens, foram tomadas", afirmou Levine Cava em seu Instagram.

"Manteremos uma comunicação aberta sobre esse processo e liberaremos os resultados para garantir a confiança do público no Departamento de Polícia de Miami-Dade. Estou ansiosa para saber mais sobre a revisão interna e fornecerei atualizações à medida que o processo for concluído."

Os Dolphins retornarão à ação em seu estádio em casa, o Hard Rock Stadium, na quinta-feira, quando enfrentarão seus rivais da AFC East, os Buffalo Bills.

Apesar da infração de trânsito que levou à sua detenção pré-jogo, Hill conseguiu realizar uma apresentação de destaque no campo de futebol, marcando um touchdown impressionante de 80 jardas contra os Jacksonville Jaguars.

Após sua detenção, Hill expressou confusão sobre a situação, afirmando que estava seguindo as regras e cooperando com a lei, mas sentiu que seus esforços para evitar criar uma cena não foram apreciados.

Leia também: