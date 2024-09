Informações obtidas sobre a empresa taiwanesa implicada no incidente da explosão do pager no Líbano.

No escritórios sem graça da Gold Apollo, situados na periferia da capital de Taipei em uma quarta-feira, Hsu Ching-kuang, fundador da empresa, expressou sua oposição a ser envolvido no ataque em massa. Ele afirmou que os bipes usados foram fabricados por uma empresa europeia que usava legalmente sua marca.

"Eu me sinto absolutamente como um alvo", compartilhou Hsu com repórteres pouco antes da chegada da polícia para investigar. "Por décadas, tenho me concentrado no meu próprio negócio. Por que eu de repente estou envolvido nisso?"

Fotografias do dia anterior dos ataques, mostrando bipers danificados com o logotipo da Gold Apollo, aumentaram a atenção para a empresa. Isso se intensificou após o New York Times revelar, citando fontes anônimas, que Israel supostamente escondeu explosivos dentro dos dispositivos e adicionou um interruptor de detonação em cada um.

A produção de bipers é rigidamente regulamentada em Taiwan devido às suas capacidades de transmissão, com autoridades realizando inspeções frequentes, informou um oficial de segurança taiwanês de alto escalão à CNN nesta quarta-feira.

Os bipers da Gold Apollo estavam em conformidade com todas as regulamentações, afirmou o oficial, acrescentando que não foram encontradas descobertas incomuns durante a inspeção. As autoridades também estão investigando a afirmação da empresa de que a produção é terceirizada para a Europa, acrescentou o oficial.

Fundada em 1995, a Gold Apollo produz uma variedade de dispositivos, desde bipers - dispositivos sem fio capazes de enviar mensagens sem conexão com a internet, comumente usados por serviços de emergência e hospitais - até apitos para restaurantes, de acordo com o site da empresa.

A empresa distribui seus produtos globalmente, segundo um relatório anterior da mídia, gabando-se de ser um dos principais fornecedores de rádios portáteis e bipers nos EUA e na Europa, com agências de inteligência e serviços de emergência entre seus clientes.

Hsu afirmou que os bipers associados aos relatórios da mídia do Líbano foram fabricados e vendidos por um parceiro europeu, que estabeleceu uma relação com sua empresa três anos antes.

Em um comunicado posterior, a Gold Apollo identificou o distribuidor como BAC Consulting, com sede em Budapeste, afirmando que havia concedido a eles a licença para vender seus produtos em regiões designadas.

"BAC é inteiramente responsável pelo projeto e fabricação dos produtos", dizia o comunicado.

A CNN teve dificuldades em entrar em contato com a BAC através do site fornecido pela Gold Apollo.

Bipers explosivos

Fotografias circulando nas redes sociais do Líbano parecem mostrar pelo menos um bip de cena marcado como o modelo Gold Apollo AR924, descrito como um dispositivo compacto à prova d'água que utiliza uma bateria de lítio recarregável, de acordo com as informações do produto no site da empresa.

A Gold Apollo declarou em seu comunicado que o AR924 foi fabricado e vendido pela BAC, coberto por um acordo de licenciamento. A empresa se recusou a compartilhar o contrato com a CNN.

Hsu confirmou que no início de seu relacionamento, o parceiro europeu importava exclusivamente os bipers e produtos de comunicação da Gold Apollo. Eventualmente, o parceiro solicitou permissão para produzir seus próprios bipers e usar a marca Gold Apollo, acrescentou Hsu.

Hsu mencionou que eles encontraram uma anormalidade em seus negócios com a empresa europeia, referindo-se a um transferência bancária atrasada.

"Não somos uma grande jogadora, mas nos orgulhamos de nossa responsabilidade", disse ele. "Isso é extremamente humilhante."

De acordo com o Ministério da Economia de Taiwan, a Gold Apollo exportou aproximadamente 260.000 bipers de Taiwan, principalmente para os EUA e Austrália, entre janeiro de 2022 e agosto de 2024.

Taipei não tem registro de exportação de bipers da Gold Apollo para o Líbano, afirmou o ministério em um comunicado, prometendo continuar sua investigação.

Dispositivos de baixa tecnologia

O modelo AR924 não está disponível em Taiwan, de acordo com o oficial de segurança taiwanês de alto escalão. As empresas de telecomunicações de Taiwan encerraram os serviços de bip em 2011 devido à uma significativa queda no uso à medida que os telefones celulares ganhavam popularidade.

O AR924 também não está disponível nos EUA, informou um representante do distribuidor da empresa à CNN.

A natureza de baixa tecnologia dos bipers pareceu atrair o Hezbollah, um grupo militante apoiado pelo Irã com sede no Líbano.

No início do ano, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, instou os membros e suas famílias na parte sul do país, onde os confrontos com as forças israelenses aumentaram, a descartar seus celulares, temendo que Israel pudesse rastrear seus movimentos através desses dispositivos.

Hsu lançou a Gold Apollo com TWD 100 milhões (US$ 3,1 milhões) em capital em 1995, de acordo com o registro corporativo de Taiwan.

Na época, os bipers, conhecidos localmente como "chamada BB", eram a moda em Taiwan. No entanto, as empresas de telefone descontinuando os serviços de bip fizeram com que a Gold Apollo mudasse seu foco para mercados externos, contou Hsu à revista Commonwealth Magazine em uma entrevista de 2011.

A Gold Apollo dominou rapidamente os mercados de bipers em países ocidentais, segundo a revista. A maior parte da demanda por seus bipers veio de agências de inteligência, serviços de incêndio e departamentos de defesa nos EUA e na Europa, incluindo o FBI, segundo o relatório.

Apesar das afirmações da empresa de que a produção é terceirizada para a Europa, as autoridades ainda estão investigando a possível participação da Gold Apollo nos incidentes de bipers explosivos. Hsu enfatizou que seu negócio, que produz vários dispositivos há décadas, sempre seguiu as regulamentações e tem uma clientela diversificada, incluindo agências de inteligência e serviços de emergência.

