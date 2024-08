- Influenciador de mídia social instiga a situação dos pepinos islandeses

Para resumir, a receita não é complexa: é tudo sobre pepinos, óleo de gergelim, alho, vinagre de arroz e óleo de pimenta. No entanto, "Pepino Guy", um TikToker popular com 5,9 milhões de seguidores, parece ter causado uma sensação considerável na Islândia, segundo o BBC. Logan Moffitt, um canadense conhecido como "Pepino Guy", aparentemente transformou a região do Atlântico Norte da Islândia de uma escassez de pepinos em uma crise de pepinos. Influenciadores locais espalharam a palavra, de acordo com o BBC, desencadeando uma tendência.

A loucura dos pepinos foi tão intensa que os agricultores do país encontraram dificuldades para atender à demanda crescente, de acordo com a cooperativa de vegetais islandesa Sólúfeðlag garðyrkjumanna (SFG) ao BBC News. A porta-voz da SFG, Kristín Linda Sveinsdóttir, revelou que os agricultores islandeses ficaram surpresos com a demanda.

A mania dos pepinos na Islândia

O gerente de alimentos da cadeia de supermercados Hagkaup, Vignir Þór Birgisson, reconheceu que as vendas de alguns ingredientes da receita dobraram. No entanto, ele atribui a escassez de pepinos islandeses a mais do que apenas a loucura do TikTok, como relatado pelo BBC; é uma ocorrência sazonal.

Sveinsdóttir também aponta para outros fatores contribuintes: alguns agricultores atualmente estão trocando mudas de pepino. O fim das férias de verão e o retorno das crianças à escola também colocam pressão adicional no suprimento. "Tudo está acontecendo ao mesmo tempo", disse Sveinsdóttir ao BBC. A tendência das redes sociais é um dos fatores mais influentes. "É a primeira vez que encontramos algo assim." Se a tendência tivesse surgido mais cedo no verão, a escassez de pepinos não teria ocorrido. No entanto, as tendências do TikTok têm uma vida útil limitada. Portanto, a porta-voz da SFG espera que o suprimento de pepinos volte ao normal "dentro de cerca de uma semana".

A cadeia de supermercados Hagkaup viu um aumento de 100% nas vendas de alguns ingredientes da receita devido à mania dos pepinos. Apesar da influência da tendência do TikTok, a porta-voz da SFG, Kristín Linda Sveinsdóttir, acredita que a ocorrência sazonal e o retorno das crianças à escola também são fatores contribuintes para a escassez de pepinos, e ela espera que o suprimento de pepinos volte ao normal dentro de uma semana.

Leia também: