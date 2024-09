- Infiltrando o Reino da Moda: O Triunfo da IA na Esfera Sartorial

A vestimenta do modelo virtual cai perfeitamente, seu olhar é agudo e seu cabelo parece volumoso. Ela é tão bonita que parece real - mas não é. A mulher perfeita na imagem digital é uma criação, produzida por meio de Inteligência Artificial (IA). Quando a casa de moda espanhola Mango apresentou sua campanha de verão jovem, em julho, até Marco Sinervo, CEO de uma das maiores agências de modelos da Alemanha, ficou surpreso. "Não reconheci que não era um modelo real", confessou ele em uma entrevista à dpa.

De acordo com uma pesquisa do instituto de pesquisa de mercado Appinio, Sinervo não foi o único a ser enganado. 72 por cento dos 1.000 respondentes acharam que a representação do modelo e da roupa na campanha da IA era realista. "Usamos IA diariamente para clientes sem que seja perceptível", diz Michael Berger, CEO do Beyond Studio, um coletivo de design que depende heavily da IA em produções fotográficas. Para empresas, a IA oferece inúmeras vantagens: em vez de viajar pelo mundo para fotos, os fundos podem ser criados digitalmente. Isso não só economiza tempo e custos, como também protege o meio ambiente.

"Substituir idealmente todo o modelo"

Para os clientes, seria ainda mais barato não pagar por um modelo, explica Berger. "A IA deveria idealmente substituir todo o modelo". No entanto, ainda é necessário fotografar roupas e acessórios em um corpo, já que a IA ainda não pode representá-los com precisão. Portanto, são frequentemente usados modelos chamados de "corpo", cujas cabeças são depois substituídas digitalmente. Esse processo ainda é tão caro quanto a fotografia convencional. "Assim que a IA puder automatizar isso, será mais barato", acrescenta Berger.

O mundo da moda alemã também está apostando na IA, como o grupo Otto. Desde a primavera de 2024, a empresa vem usando modelos gerados por IA para apresentações de produtos. Seja biquíni na praia ou vestuário esportivo na academia: "Um modelo de IA pode ser posicionado em vários trajes e diferentes ambientes em segundos", diz um porta-voz. A loja online Zalando também usa IA gerativa na área de conteúdo - "principalmente para criar imagens de fundo para fotos de produtos", diz-se a pedido.

"AI não é sexy"

Os modelos e fotógrafos logo ficarão obsoletos? Norbert Hansen, presidente do conselho da Associação de Agências de Modelos Licenciadas (Velma), prevê um futuro sombrio para a indústria de modelos: "Se, acima de tudo, o desenvolvimento técnico avançar rapidamente, haverá muito poucas agências nos próximos anos, em minha estimativa". Muitos lojas online fotografam numerous outfits diariamente, com o produto sendo o foco, não o modelo. "Esses motivos poderiam ser substituídos completamente pela IA a longo prazo".

Sinervo discorda. "A IA não é sexy", enfatiza o intermediário artístico. Para ele, o uso de avatares da IA é mais uma regressão do que uma inovação. "As pessoas têm uma desejo por realidade em um mundo cada vez mais superficial e rápido". Modelos técnicos gerados transmitiriam "um ideal de beleza completamente desumano". As marcas deveriam ser "honestas, acessíveis e autênticas", especialmente para alcançar um público jovem.

Da mesma forma, Axl Jansen, um fotógrafo de moda que já trabalhou com várias estrelas e modelos, vê isso. "No máximo pela terceira ou quarta campanha da IA, um certo cansaço se instala". Ele compara o atual hype em torno da IA com tendências anteriores na fotografia que foram então substituídas por outras. Muitos fotógrafos mais jovens até voltariam à fotografia analógica. "E entre nós: Qual cliente não quer imagens autênticas que também sejam legalmente seguras?"

Quem detém os direitos das imagens geradas pela IA é incerto, diz Jansen. Porque não há regulamentação legal na Alemanha. Para modelos, os direitos de imagem são uma fonte importante de renda, já que geralmente os vendem por períodos limitados de tempo, diz Berger. "Mas muitos clientes querem todos os direitos para a eternidade e em todo o mundo, o que aumenta as taxas dos modelos". Com a IA, as empresas poderiam mudar os rostos para que não precisassem mais pagar pelos direitos.

Um próprio avatar da IA poderia permitir que os modelos "vendessem" várias vezes ao dia - e assim também aumentassem sua renda, explica Berger. Porque seus rostos estariam disponíveis na forma digital para o cliente e eles não teriam que ser fotografados para as sessões de fotos. Mas enquanto a situação legal estiver incerta, isso pouco faz sentido. De acordo com Sinervo, eles também não teriam interesse em trabalhar como modelos da IA, já que sua exclusividade sofreria. "Se Kendall Jenner de repente aparecesse como modelo da IA para uma marca desconhecida, ela rapidamente não seria mais a celebrada supermodelo".

