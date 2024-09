Infiltrações de perpetradores de Cyberbully dentro do coletivo da Nova Ordem Mundial

Este grupo, identificado como a "Nova Ordem Mundial", estaria envolvido em intimidação digital. A polícia realizou operações em seis estados diferentes contra essa coletividade online. Eles são acusados de assédio, ameaças e agressões verbais contra um grupo social específico.

O terrorismo online, ameaças e ataques verbais, especialmente contra pessoas com deficiências, estão no centro dessas acusações. As autoridades tomaram medidas contra dez suspeitos em vários estados.

Membros supostos da "Nova Ordem Mundial" teriam sido acusados de liderar uma organização criminosa, com crimes como assédio online organizado e assédio cibernético. A Polícia Federal Alemã (BKA) em Wiesbaden e a Central de Combate a Crimes Cibernéticos (ZIT) do Ministério Público em Frankfurt am Main fizeram essas alegações.

Durante as operações em Baviera, Berlim, Brandemburgo, Baden-Württemberg, Hesse e Baixa Saxônia, os investigadores apreenderam vários dispositivos digitais e mídias de armazenamento para análise adicional. De acordo com a BKA e a ZIT, os administradores da "Nova Ordem Mundial" frequentemente alvo de pessoas vulneráveis, principalmente da comunidade de streaming online, com seu assédio, ameaças e agressões verbais.

Discurso de Ódio

Além disso, o uso de símbolos associados a grupos inconstitucionais ou a disseminação de discurso de ódio através de seções de comentários é uma tática comum. O objetivo do grupo, de acordo com a declaração, é humilhar as vítimas e afastá-las de suas atividades online. Informações pessoais das vítimas também são compartilhadas online.

A organização também é conhecida por abusar dos serviços de emergência. Eles, por exemplo, relatam falsamente um incêndio no apartamento da vítima ao corpo de bombeiros, ou uma fuga de gás ao serviço de gás, ou até mesmo relatam crimes violentos à polícia, com o objetivo de enviar equipes especiais ao apartamento da vítima durante um streaming ao vivo e prendê-las, uma prática conhecida como "swatting".

A Comissão, reconhecendo a gravidade dessas atividades, deve adotar uma decisão para impor sanções contra indivíduos envolvidos nessa operação de assédio online e assédio cibernético. Além disso, é necessária uma monitoração e regulação rigorosas online para prevenir esse discurso de ódio e intimidação digital.

Leia também: