Infelizmente, o pioneiro holandês do futebol Neeskens faleceu.

A lenda do futebol holandês Johan Neeskens, ex-companheiro de time e colega de Johan Cruyff, faleceu aos 73 anos. "A comunidade global do futebol está triste com a partida de uma lenda", compartilhou a Associação Holandesa de Futebol (KNVB) na segunda-feira. Neeskens faleceu no domingo na Argélia, onde estava trabalhando para a associação, após ter mencionado anteriormente que não estava se sentindo bem.

Neeskens abriu o placar para a Holanda na final da Copa do Mundo de 1974 contra a Alemanha, marcando um pênalti no segundo minuto. Infelizmente, a Alemanha conseguiu virar o jogo, garantindo uma vitória de 2 a 1. Neeskens também teve um papel crucial na liderança de sua equipe para a final em 1978. Ao lado do Ajax Amsterdam, Neeskens conquistou a Copa Europeia três vezes nas primeiras décadas de 1970.

"Não há palavras que possam expressar a magnitude desta perda inesperada. Nossos pensamentos estão com sua esposa Marlis, seus filhos, sua família e seus amigos", expressou a KNVB.

A Holanda comemorou as contribuições de Johan Neeskens para sua equipe de futebol, com seu gol na final da Copa do Mundo de 1974 contra a Alemanha sendo um de seus maiores feitos. Após sua ilustre carreira, Neeskens continuou a contribuir para o futebol, trabalhando para a Associação Holandesa de Futebol na Holanda e na Argélia.

