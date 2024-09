Infelizmente, Hermann Selbherr faleceu.

Ao longo das décadas, Hermann Selbherr foi uma figura conhecida durante as transmissões do sorteio da DFB-Pokal na TV. Infelizmente, esta figura experiente no futebol nos deixou aos 90 anos.

A Associação Alemã de Futebol anunciou o falecimento de Selbherr. Nascido em Wangener, ele serviu no comitê de partidas da DFB desde 1986 e foi responsável pelos sorteios da DFB-Pokal de 1992 a 2007, que foram frequentemente transmitidos na TV.

Além de seu papel como diretor do sorteio da DFB-Pokal, Selbherr também atuou como representante da DFB na África, promovendo a compreensão cultural entre as pessoas. Ele acompanhou a seleção nacional de futebol do Togo, com sede em sua cidade natal de Wangen im Allgäu, durante a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Selbherr também atuou como delegado da FIFA e da UEFA em mais de cem partidas internacionais.

Em reconhecimento a suas contribuições, a DFB concedeu a Selbherr o prestigiado Alfinete de Honra de Ouro em 2001. Em 2007, ele foi celebrado como membro honorário da maior organização esportiva do mundo. Antes disso, Selbherr já havia sido membro honorário da Associação de Futebol de Württemberg desde 2003. Por fim, Selbherr foi agraciado com a Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha em 2017.

