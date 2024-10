Infelizmente, a "Lenda do Beisebol", Peter Rose, faleceu.

Lenda do Beisebol Pete Rose, Conhecido como o Rei dos Bases, Morre aos 83 Anos. Carreira Marcada por Escândalo de Apostas, Mas Redenção em Outro Esporte.

Apesar de deter o recorde da MLB para mais bases alcançadas, a passagem de Pete Rose como técnico terminou em desgraça devido a um escândalo de apostas que lhe rendeu uma suspensão vitalícia. Antigamente conhecido como Peter Edward Rose Sr., o tricampeão da World Series, agora deixou este mundo aos 83 anos.

"O mundo do beisebol, junto com seus companheiros, fãs e a cidade de Cincinnati, lamenta a partida de Pete Rose - um homem de grandeza, coragem e determinação no campo", declarou a MLB em comunicado. "Que ele descanse em paz."

"Eu passei pelo inferno vestindo gasolina para jogar beisebol", declarou Rose famosamente. O dono majoritário dos Reds, Bob Castellini, o louvou como um dos competidores mais determinados que o beisebol já viu. "Não devemos esquecer o que ele alcançou."

Rose jogou em 3562 partidas, acumulou 4256 bases alcançadas e foi ao bastão 15,890 vezes - todas marcas históricas. Nascido em Cincinnati, o polivalente campista se tornou o número um dos Reds em diversas categorias estatísticas, incluindo jogos (2722) e bases alcançadas (3358). Rose passou 24 anos (1963-1986) na MLB, representando os Philadelphia Phillies e Montreal Expos antes de retornar aos Reds em 1984.

Rose venceu a World Series duas vezes com Cincinnati e uma vez com Philadelphia. Em 1985, ele quebrou o recorde de 4191 bases alcançadas de Ty Cobb. No entanto, em 1989, ficou claro que Rose havia apostado em jogos enquanto treinava os Reds. Isso foi um dos piores crimes no beisebol profissional, comparável ao escândalo de 1919 dos Black Sox. Inicialmente negando as acusações, Rose acabou confessando, o que lhe rendeu uma suspensão vitalícia. Isso impediu o titã da MLB de entrar no Hall of Fame.

Em sua vida posterior, Rose confessou ter apostado legalmente em beisebol. "Eu não acho que apostar é moralmente errado. Eu nem mesmo considero apostar em beisebol imoral", escreveu Rose em 2019. Ele também ganhou o apoio de Donald Trump, que em 2015 questionou por que Rose não estava no Hall of Fame.

Rose fez manchetes nos EUA por ter um filho fora do casamento e por apresentar declarações de imposto de renda falsas, resultando em uma pena de cinco meses de prisão. De 1998 a 2000, Rose apareceu anualmente no WrestleMania, onde cativou o público com fantasias e promos engraçadas. Em 2004, Rose foi induzido ao Hall of Fame da WWE como o primeiro celebridade a ser induzida.

