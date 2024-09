- Inesperadamente, as atividades do criminoso em série foram reveladas a Ed O'Neill.

Derp, politicamente incorreto mas popular: A sitcom americana "Casados... com Crianças" teve uma grande audiência na Alemanha nos anos 90. De 1992 a 1997, o programa exibiu seus 259 episódios em várias telas, primeiro na RTL, depois na ProSieben. O término inesperado do show em 1997, após 11 temporadas, deixou muitos fãs, incluindo Ed O'Neill (78), o ator que interpretou Al Bundy, confuso, como ele revelou recentemente à sua filha na TV, Christina Applegate (52).

Juntando-se à estrela de "Os Sopranos" Jamie-Lynn Sigler (43), que interpretou a filha de Tony Soprano, Applegate co-apresenta o podcast "MeSsy". Em seu último episódio, O'Neill e Applegate foram convidados, é claro, e o assunto "Casados... com Crianças" surgiu. Interessantemente, tanto Applegate quanto O'Neill descobriram a notícia do cancelamento do show em circunstâncias peculiares.

Sorte boa vira azar

O ator que interpretou o perpetualmente azarado vendedor de sapatos foi informado sobre o fim do show por um casal recém-casado em sua cidade natal, Ohio. Ele tinha esbarrado neles casualmente na rua e os parabenizou pelo casamento. Inicialmente felizes em conhecer Al Bundy, o casal então compartilhou suas condolências: "Ela disse, 'Estamos tão tristes pelo seu show.' E eu disse, 'O que você quer dizer?'", O'Neill contou no podcast. O noivo então acrescentou, "Meu Deus, você não sabe ainda. Está no rádio. Seu show foi cancelado." O'Neill foi consolado com uma taça de champanhe do casal.

Parece que os produtores do show não mantiveram seu ator principal informado, já que Applegate também soube do destino de sua personagem, Kelly "Dumbo" Bundy, através de terceiros: "Foi me contado por um cara que conhecia um cara que trabalhava para minha assistente na época."

Provavelmente, Ed O'Neill não sentiu muito a falta de sua família "Casados... com Crianças", já que encontrou uma nova, mais contemporânea, em 2009: sua sitcom "Family Guy" se tornou um fenômeno global. Também teve 11 temporadas, mas O'Neill provavelmente soube de seu final de uma maneira mais convencional.

Os apresentadores do podcast, Jamie-Lynn Sigler e Christina Applegate, elogiaram a "'uma família muito legal'" com quem trabalharam em "Casados... com Crianças". Em um momento sentimental durante o podcast, Applegate compartilhou que ainda considera a família Bundy como sua família de televisão.

