Indústrias siderúrgicas alemãs buscam ajuda

Energia Caro, Economia Frágil e Competição Desleal: A Indústria de Aço Enfrenta Dificuldades e Precisa Gastar Pesado em uma Transformação Verde. Apesar do Governo já Ter Proporcionado Bilhões em Ajuda, o Estado, as Empresas e os Sindicatos Querem Mais do que Dinheiro.

Durante a Conferência do Aço em Duisburg, os onze estados alemães com instalações de aço pediram ao governo federal que criasse um ambiente favorável para preservar a indústria de aço alemã. Energia acessível e hidrogênio verde em abundância são necessários, exigiram juntos com a Associação Alemã do Aço e a IG Metall. Proteção comercial também é necessária para proteger os fabricantes de importações de baixo custo, principalmente da Ásia.

A indústria de aço alemã está em apuros. Isso se deve à conjugação de uma economia fraca, custos energéticos elevados e importações baratas, especialmente da Ásia. Ao mesmo tempo, a indústria é esperada para se tornar mais verde. A indústria de aço atualmente representa cerca de sete por cento das emissões de gases de efeito estufa totais da Alemanha. A indústria visa resolver esse problema ao adotar novos métodos de produção de aço que utilizam hidrogênio neutro em carbono. A construção dessas instalações em grande escala está sendo subsidiada pelo governo com vários bilhões de euros. Isso para converter um terço da capacidade de produção para energia neutra em carbono até 2030.

Os estados alemães produtores de aço, popularmente conhecidos como a Aliança do Aço, consistem em Baden-Württemberg, Baviera, Brandenburg, Bremen, Hamburgo, Baixa Saxônia, Renânia do Norte-Vestfália, Sarre, Saxônia, Saxônia-Anhalt e Turíngia. Esses estados se reuniram em Duisburg, a convite da Ministra da Economia de Renânia do Norte-Vestfália, Mona Neubaur, para a Conferência Nacional do Aço, junto com outros representantes políticos, empresariais e sindicais.

Milhares de Empregos Ameaçados

O Plano Nacional do Aço foi então entregue ao Ministro Federal da Economia, Robert Habeck. Habeck enfatizou que a produção de aço alemão é "o ponto de partida para muitas cadeias de valor significativas" e, assim, "também é um importante motor para indústrias-chave como a automobilística e a engenharia mecânica e sua transformação". Na descarbonização da indústria de aço, a Alemanha e a UE são "pioneiros globais", acrescentou Habeck.

"Trata-se de muitas cadeias de valor que começam aqui e fortalecem nossa economia", explicou o Presidente do Estado de Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst. "A competição internacional intensificou-se: preços de energia mais altos, superprodução global e a necessidade de tornar a produção neutra em carbono - esses são desafios que só podem ser superados com uma modificação das condições quadro e coletivamente".

Havia crescentes preocupações recentemente sobre o estado deteriorado da indústria na Alemanha e uma substancial perda de empregos. Antes da Conferência do Aço, a Presidente do Bundestag, Bärbel Bas, havia alertado para o fechamento potencial de várias usinas de aço com 10.000 empregos na divisão de aço da ThyssenKrupp.

Ambientalistas Veem uma "Oportunidade Potencial"

Os funcionários esperam "uma posição clara tanto do governo do estado quanto do governo federal sobre como eles pretendem gerenciar a transição para o aço verde", disse Bas na WDR. É necessária uma ajuda do estado adicional para a transição de longo prazo do carvão para o hidrogênio como fonte de energia.

O CEO da SHS-Stahl-Holding-Saar, Stefan Rauber, criticou o governo federal por abandonar a indústria. "Não é suficiente gastar bilhões em subsídios estatais para usinas de aço", disse ele à revista de negócios "Capital". A indústria de alto consumo de energia como um todo precisa de um preço da eletricidade industrial baixo e internacionalmente competitivo, caso contrário, "perderemos competitividade e corremos o risco de perder milhares de empregos".

A organização ambientalista Germanwatch afirmou que uma "transição bem orquestrada para a neutralidade climática" poderia ser "uma verdadeira oportunidade para o setor" na situação atual. No entanto, para capitalizar essa oportunidade, "a política e a indústria devem colaborar decisivamente: com uma clara roadmap e condições quadro seguras para a transição, para que a oferta e a demanda de aço verde entrem em uma espiral ascendente".

