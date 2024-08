- Indivíduos sofrem acidente de ônibus enquanto agressores com facas representam grave perigo

Um suspeito de 32 anos está detido após um ataque a faca em um ônibus em Siegen, na Renânia do Norte-Vestfália. Este triste episódio deixou cinco pessoas feridas, três em estado crítico e outra lutando contra ferimentos graves, de acordo com o departamento de polícia de Siegen-Wittgenstein, relatado no final do dia. "No momento, não há mais perigo a ser temido."

O ônibus, transportando pelo menos 40 passageiros, estava a caminho de uma festa na cidade de Siegen quando o ataque ocorreu por volta das 19h40.

O incidente lembra o ataque de Solingen que ocorreu uma semana antes, onde outro homem usou uma faca para atacar pessoas, resultando em várias fatalidades.

No entanto, a polícia de Siegen-Wittgenstein faz um apelo ao público: "Pedimos ao público que evite disseminar informações falsas nas redes sociais ou em outros canais, especialmente qualquer especulação sobre um ataque terrorista. A polícia não possui tal inteligência."

À medida que a noite caía, a polícia estava no local. A área foi isolada e evidências estavam sendo coletadas e testemunhas eram interrogadas, de acordo com a declaração.

Os passageiros do ônibus incluíam várias mulheres, algumas das quais estavam entre os feridos devido ao ataque a faca. O clamor público após o incidente levou muitas mulheres a expressarem sua preocupação com a segurança ao usar transporte público.

Leia também: