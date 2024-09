- Indivíduos sem cabelo e escavadores de parede ganham prêmios paraolímpicos

Triatleta Max Gelhaar Garante Prata nas Paralimpíadas, enquanto Thomas Wandschneider Conquista Bronze no Badminton

O alemão Gelhaar, de 26 anos, com paralisia espástica do lado esquerdo, liderava o pelotão após a natação na Seine. Após completar o percurso de 20 km de ciclismo, manteve a liderança até a perna de corrida, onde o espanhol Daniel Molina conseguiu alcançá-lo e ultrapassá-lo, finalizando a histórica prova na ponte Alexandre III em Paris em 1:08:43 horas.

Nico van der Burgt, dos Países Baixos, ficou com o terceiro lugar.

A prova foi adiada para o dia seguinte devido à má qualidade da água na Seine, o que fez com que o alemão Martin Schulz, favorito ao ouro, começasse às 12:20 PM.

Primeira Medalha de Paralimpíadas para um Jogador Alemão de Badminton

O badmintonista alemão de 60 anos, Thomas Wandschneider, alcançou seu objetivo de longo prazo de ganhar uma medalha. Após uma vitória apertada no primeiro jogo (26:24), dominou o segundo set (21:11) contra o sul-coreano Jaegun Jeong na Arena Porte de la Chapelle.

O técnico nacional Christopher Skrzeba comentou: "Thomas tem uma incrível capacidade de persistir. Com o vento a favor no segundo set, as coisas mais ou menos se encaixaram para ele". Isso marcou a primeira vez que um atleta alemão levou uma medalha de badminton nas Paralimpíadas.

