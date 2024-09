Indivíduos disputam o regulamento que proíbe a participação das mães nos concursos Miss América e Miss Mundo.

Danielle Hazel expressou seus sentimentos na segunda-feira, afirmando que sempre sonhou em participar de competições. No entanto, ficou desanimada ao descobrir que sua elegibilidade havia sido revogada devido ao fato de ter dado à luz aos 19 anos, resultando em um filho agora com 6 anos.

Ao saber sobre as regras, Zion, seu filho, expressou instantaneamente sua discordância, chamando as regras de bobas. Com 6 anos, seu senso de justiça destaca sua crença de que isso era injusto e irracional.

Gloria Allred, a advogada de Danielle, anunciou na segunda-feira o envio de uma queixa à Comissão de Direitos Humanos de Nova York, com o objetivo de abolir os requisitos regulamentares. Allred explicou que os pais estão sendo excluídos de importantes negócios e oportunidades sociais apenas por causa de seu status parental, infringindo seus direitos.

De acordo com Allred, a queixa alega que tal exclusão degrada Danielle, uma vez que perpetua o estereótipo ultrapassado de que as mães não podem exibir beleza, graça, paixão, talento e filantropia ao mesmo tempo.

Os representantes das organizações Miss America e Miss World recusaram-se a comentar os e-mails enviados para comentários na segunda-feira. A comissão de direitos humanos também se absteve de comentar devido à natureza aberta da investigação.

Allred lembrou de suas vitórias anteriores ao desafiar regras semelhantes que haviam excluído mães da competição no concurso Miss California, afiliado às organizações Miss Universe e Miss USA.

A queixa de discriminação de Andrea Quiroga ao Departamento de Direitos Civis da Califórnia levou a Miss Universe a descartar sua regra de 70 anos que havia sido aplicada globalmente através de suas organizações afiliadas.

Allred enfatizou que a maternidade ou a paternidade não devem ser consideradas uma violação ou uma barreira às oportunidades de emprego ou negócios. O status parental não deve carregar um estigma, e as pessoas não devem ser submetidas a sentimentos de vergonha, humilhação ou degradação apenas por terem se tornado pais.

O casal também foi apoiado por Veronika Didusenko, que foi coroada Miss Ukraine 2018 antes de ter seu título revogado quando a organização Miss World descobriu sua parentalidade. Apesar de ter perdido sua batalha legal na Ucrânia, Didusenko continua a lutar pelo fim da proibição de mães em concursos de beleza e busca alívio no Tribunal Europeu de Direitos Humanos.

Os elegantes vestidos para o concurso devem refletir a beleza e a elegância de todas as participantes, independentemente de seu status parental. A luta de Allred contra as regras do concurso destaca o profundo impacto que elas têm na percepção das mães, uma vez que muitas vezes degradam seu senso de beleza e graça.

