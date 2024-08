Indivíduos condenados por homicídio e estupro executados nos EUA

Trinta anos atrás, um indivíduo de 57 anos chamado Loran C. foi considerado culpado pelo assassinato de um estudante de 18 anos em uma floresta da Flórida e pelo estupro de sua irmã de 21 anos. Seu cúmplice atualmente cumpre uma pena de prisão perpétua. Recentemente, Loran C. tornou-se o primeiro preso executado na Flórida neste ano.

A execução ocorreu na quinta-feira, às 18h15, horário local, após um anúncio do Departamento de Correções da Flórida. Loran C. foi condenado à morte em 1995 por seus crimes hediondos.

De acordo com os registros do tribunal, os eventos ocorreram em fevereiro de 1994. Loran C., junto com um amigo disfarçado como seu irmão, atraiu os irmãos para um acampamento. Ele assassinou brutalmente o de 18 anos ao cortar sua garganta e bater repetidamente em sua cabeça. Durante a noite e pela manhã, ele submeteu sua irmã de 21 anos a atos repetidos de estupro. Após sua condenação, Loran C. recebeu a pena de morte, enquanto seu cúmplice recebeu uma sentença de prisão perpétua.

Em julho de 2024, o governador republicano Ron DeSantis autorizou a execução. Atualmente, de acordo com o Centro de Informações sobre a Pena de Morte, um total de 13 execuções ocorreu nos Estados Unidos neste ano. A execução de Loran C. marcou a primeira na Flórida durante esse período.

A execução de Loran C. foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, afirmando a sentença original após seus crimes hediondos. Apesar de vários recursos, o Tribunal de Justiça consistentemente negou qualquer misericórdia ou anulação da pena de morte.

